Fotbal

Aflaţi pe cai mari după victoria convingătoare cu 6-0 din runda precedentă, fotbaliştii de la Bucovina Rădăuţi merg cu gânduri mari la Buzău, pentru meciul cu Metalul, care va avea loc sâmbătă, de la ora 15.00. Situată pe podium în acest moment, în spatele Gloriei Buzău şi al Oţelului Galaţi, principalele pretendente la promovare, formaţia pregătită de Dorin Goian şi Daniel Bălan este revelaţia acestui sezon în Seria I a Ligii a III-a.

„Chiar dacă clubul nu şi-a propus o eventuală promovare, faptul că noi, anul trecut, am terminat pe locul 4, din postură de echipă nou promovată, era normal ca pentru acest sezon să ne propunem mai mult. Suntem pe poziţia a treia, însă este greu să ne batem la promovare. Mi-aş fi dorit mult să fim mai aproape de Gloria, dar era greu de realizat acest lucru, pentru că buzoienii alcătuiesc o echipă cu jucători de mare experienţă şi se bazează pe un buget mare. Chiar dacă nici Oţelul nu este o formaţie de neglijat, consider că Gloria Buzău are prima şansă la promovare, mai ales că are şi un avans important în fruntea clasamentului”, a declarat Dorin Goian în cadrul emisiunii Prosport Live.

Programul partidelor din etapa a XVIII-a a Seriei I, care se vor juca sâmbătă, cu începere de la ora 15.00:

CSM Râmnicu Sărat - CSM Paşcani

Ştiinţa Miroslava - Sănătatea Darabani

Suporter Club Oţelul Galaţi - Ceahlăul Piatra Neamţ

Sporting Lieşti - Gloria Buzău

Metalul Buzău - Bucovina Rădăuţi

KSE Târgu Secuiesc – FC 2 Botoşani

Foresta Suceava - CSM Focşani

Şomuz Fălticeni stă în această rundă.

Clasament Seria I

1. Gloria Buzău 16 14 2 0 43-9 44

2. Suporter Club Oţelul Galaţi 16 12 3 1 30-6 39

3. Bucovina Rădăuţi 15 11 1 3 32-10 34

4. Ştiinţa Miroslava 16 11 1 4 25-15 34

5. Sporting Lieşti 16 8 3 5 21-12 27

6. CSM Focşani 16 7 5 4 22-14 26

7. Foresta Suceava 16 7 4 5 24-21 25

8. Ceahlăul Piatra Neamţ 16 6 2 8 17-16 20

9. Metalul Buzău 16 5 4 7 17-22 19

10. KSE Târgu Secuiesc 16 5 3 8 21-28 18

11. Şomuz Fălticeni 16 4 2 10 13-31 14

12. CSM Paşcani 16 3 2 11 9-26 11

13. CSM Râmnicu Sărat 16 2 4 10 10-26 10

14. FC 2 Botoşani 15 2 2 11 13-29 8

15. Sănătatea Darabani 16 2 2 12 14-46 8