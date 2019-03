Fotbal

Sâmbătă, în derby-ul judeţean al etapei a 16-a din Liga a III-a, Foresta Suceava şi Şomuz Fălticeni au terminat la egalitate, scor 1 – 1, o partidă disputată pe stadionul Tineretului din Fălticeni. Miza celor trei puncte puse în joc a fost una mare, partida fiind destul de tensionată, una în care arbitrul central a arătat opt cartonaşe, câte patru pentru fiecare echipă. Foresta a reuşit să deschidă scorul după 15 minute de joc prin fostul jucător al Şomuzului, Robert Martin, care a trimis balonul cu capul în poartă din preajma careului mic, după o centrare venită de la Artenie. Martin a mai avut o şansă de a marca, după un balon pasat slab spre portarul fălticenenilor de către un fundaş. Cu două minute înainte de pauză, Tomescu este faultat la marginea careului Forestei, iar Julei a egalat situaţia pe tabelă, de la punctul cu var. La această fază, sucevenii au reclamat că faultul a avut loc în afara careului. În minutul 60, Foresta primeşte şi ea un penalty, dar Artenie şutează peste poarta apărată de Cătălin Pascal, scor final 1 – 1.

Şomuz Fălticeni a început partida în formula: Pascal, Neagoe, Ailenei, Kuruc, Baltariu, Podgorodeţchi (81 Cotiugă), Buziuc, Mircescu (60 Murăraşu ), Julei, Tomescu (85 Damian) şi Luchian.

Foresta Suceava a folosit sportivii: Logofătu, Ionescu, Mateciuc, Viţelaru, Onofraş, Boca, Celeadnic, Vremea, Artenie, Căinari, Martin, în teren intrând pe parcurs şi Grumăzescu, Robciuc şi Mateiciuc.

Sucevenii nu sunt mulţumiţi de acest rezultat de egalitate

La finalul partidei, managerul echipei sucevene, Florin Cristescu s-a arătat nemulţumit de rezultatul final şi de faptul că echipa s-a jucat cu numeroasele ocazii avute.

„Calitatea terenului şi vântul şi-au pus amprenta pe joc. Din punctul meu de vedere, rezultatul final nu este unul corect şi asta pentru că am avut mai multe ocazii, dar ne-am jucat cu ele, am avut posesie superioară în ciuda terenului greu. Această remiză mă nemulţumeşte şi sperăm să îmbunătăţim jocul, mai ales pe faza de atac şi să fim mai atenţi în apărare. Din punctul meu de vedere cred că faultul a fost în afara careului, la faza în care arbitrul a acordat penalty pentru gazde. Până la final am avut şi noi şansa să marcăm dintr-o lovitură de la 11 metri, dar ne-am bătut joc de acel penalty”, a explicat managerul echipei Foresta Suceava, Florin Cristescu.

Gazdele au fost mulţumite de această remiză şi speră să se menţină în eşalonul trei.

„Am întâlnit astăzi o echipă cu jucători experimentaţi, ce au evoluat în ligile superioare. Ne-am pregătit bine pentru acest meci, iar jucătorii au respectat indicaţiile impuse de banca tehnică. Acest rezultat de egalitate ne mulţumeşte şi sperăm ca la finalul campionatului să rămânem în Liga a III-a. Mulţi nu ne dădeau nici o şansă în acest meci şi cu siguranţă până la final vor mai fi şi alte surprize. Publicul a fost extraordinar şi vreau să felicit şi jucătorii pentru că s-au dăruit pe teren, iar acest lucru a contat mult ”, a declarat antrenorul secund al echipei Şomuz Fălticeni, Iulian Darabă.

Rezultatele etapei a XVII-a:

CSM Paşcani - Ştiinţa Miroslava 1 – 0

CSM Focşani - CSM Râmnicu Sărat 1 – 0

Şomuz Fălticeni - Foresta Suceava 1 – 1

Bucovina Rădăuţi - KSE Târgu Secuiesc 6 – 0

Gloria Buzău - Metalul Buzău 2 – 0

Ceahlăul Piatra Neamţ - Sporting Lieşti 1 – 2

Sănătatea Darabani - Suporter Club Oţelul Galaţi 1 – 1

FC 2 Botoşani a stat în această rundă.

Clasament

1. SCM Gloria Buzău 16 14 2 0 43-9 44

2. ACS Suporter Club Oţelul Galaţi 16 12 3 1 30-6 39

3. Bucovina Rădăuţi 15 11 1 3 32-10 34

4. Ştiinţa Miroslava 16 11 1 4 25-15 34

5. Sporting Lieşti 16 8 3 5 21-12 27

6. CSM Focşani 16 7 5 4 22-14 26

7. Foresta Suceava 16 7 4 5 24-21 25

8. ACSM Ceahlăul Piatra Neamţ 16 6 2 8 17-16 20

9. Metalul Buzău 16 5 4 7 17-22 19

10. KSE Târgu Secuiesc 16 5 3 8 21-28 18

11. Şomuz Fălticeni 16 4 2 10 13-31 14

12. CSM Paşcani 16 3 2 11 9-26 11

13. CSM Râmnicu Sărat 16 2 4 10 10-26 10

14. FC Botoşani 2 15 2 2 11 13-29 8

15. Sănătatea Darabani 16 2 2 12 14-46 8