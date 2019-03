Handbal

Aseară, în etapa a 21-a din Liga Națională de handbal, echipa Universității Suceava a pierdut la 8 goluri meciul de pe teren propriu cu Politehnica Timișoara. Sucevenii au făcut o primă repriză modestă, în care n-a mers mai nimic, poarta, apărarea, dar nici atacul pozițional, faza a doua sau contraatacul. Elevii lui Adi Chiruț și Iulian Andrei au primit foarte ușor goluri și au ratat exagerat de mult, la stabilirea diferenței de 9 goluri de la pauză având un cuvânt de spus și portarul oaspeților, Cristi Tcaciuc, fost jucător al Sucevei timp de cinci ani, până-n vara anului trecut. În partea a doua, sucevenii au încercat să reducă din handicap, dar experimentata echipă oaspete a reușit foarte bine să-și mențină un avantaj confortabil și să se impună fără probleme în fața unei echipe gazdă ce a făcut unul dintre cele mai slabe meciuri din acest sezon pe teren propriu.

„Este o înfrângere dureroasă pentru noi. Eu unul nu-mi dau seama ce s-a întâmplat cu noi. Am venit încrezători la sală, după o săptămână în care ne-am pregătit foarte bine. În meci a fost cu totul altceva, o schimbare totală de atitudine. Am avut în față adversari bine cotați și puternici, dar nu era cazul să ne speriem, așa cum s-a întâmplat și la Constanța. Avem în echipă jucători cu prea multă experiență să se mai întâmple lucrul ăsta și nu știu ce s-a întâmplat. O să am o discuție cu jucătorii și vom vedea ce-i de făcut. Cu siguranță vom merge înainte, dar cu cei ce vor lupta în teren, și cred că șansa cea mai mare trebuie s-o aibă cei ce-și doresc cu adevărat să joace și care o fac cu inima, pentru că așa s-au obținut la Suceava performanțele”, a explicat antrenorul Adrian Chiruț.

Miercuri, în etapa următoare, CSU Suceava va evolua la Steaua București.

Etapa a 21-a

Potaissa Turda – Steaua București 27 – 34 (12 – 16)

CSM București – Dinamo București 24 – 23 (10 – 10)

CSM Bacău – Dunărea Călărași 27 – 31 (13 – 14)

Universitatea Cluj – Minaur Baia Mare 25 – 27 (12 – 17)

CSU din Suceava – Politehnica Timișoara 25 – 33 (11 – 20)

CSM Făgăraș – AHC Dobrogea Sud 24 – 30 (15 – 15)

CSM Focșani 2007 – CS HC Buzău 2012 29 – 24 (13 – 11)

Clasamentul Ligii Naționale

1. AHC Dobrogea Sud 21 17 0 4 610 514 51

2. CSM București 21 15 2 4 578 497 47

3. AHC Potaissa Turda 21 14 4 3 595 526 46

4. CS Dinamo București 21 13 3 5 635 550 42

5. AHC Dunărea Călărași 21 13 3 5 587 536 42

6. CSA Steaua București 21 13 2 6 588 542 41

7. Politehnica Timișoara 21 11 4 6 559 530 37

8. CSM Focșani 2007 21 11 1 9 549 513 34

9. CS Minaur Baia Mare 21 8 3 10 607 607 27

10. CS HC Buzău 2012 21 6 0 15 520 574 18

11. CSM Fagaras 21 5 2 14 507 570 17

12. CSU din Suceava 21 4 2 15 497 581 14

13. CSM Bacău 21 4 0 17 550 635 12

14. CS Universitatea Cluj 21 0 0 21 537 744 0