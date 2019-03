Fotbal juvenil

Gruparea Juniorul Suceava a reuşit să urce pentru a treia oară pe podiumul ediţiei din acest an a Braşov Indoor Cup. După ce grupa Under 7 a reuşit să câştige trofeul, iar grupa Under 11 s-a clasat pe locul al doilea, la sfârşitul săptămânii trecute a venit rândul băieţilor de la grupa Under 9 să se afirme.

Echipa pregătită de Bogdan Pantea şi Iulian Ignătescu a realizat un parcurs foarte bun, ajungând să joace finala mare a întrecerii. Sucevenii au obţinut victorii pe linie în faza grupelor, 3-1 cu Sportul Oneşti, 2-0 cu Juniorul Braşov şi 6-2 cu CS „Petre Iliescu” Ploieşti. În sferturi, aceştia le-au aplicat o nouă corecţie celor de la Juniorul Braşov, învingându-i cu 5-1, pentru ca în semifinale să dispună cu 3-2 de ACS Kids Tâmpa Braşov. În meciul decisiv pentru titlu, sucevenii au fost învinşi cu 1-3 de formaţia Real Junior Vaslui. De la echipa vicecampioană s-a remarcat în mod deosebit atacantul Iulian Magazin, care a ieşit golgheterul turneului.

Iată lotul de jucători cu care Juniorul Suceava s-a prezentat la Braşov Indoor Cup: Edi Constantinescu, Alexandru Neamţu, Matei Rusu, Fabian Nica, David Constantin, Robert Pop, Iulian Magazin, David Codrean, Valentin Ichim, Luca Petrea şi Luca Lubenivschi.