Handbal

Astăzi, de la ora 12.00, echipa a doua de handbal a Universităţii Suceava evoluează din nou în faţa propriilor suporteri, în sala „Dumitru Bernicu” de la Liceul cu Program Sportiv Suceava. Echipa antrenată de fostul jucător al Universităţii Ioan Tcaciuc va primi vizita formaţiei Centrului Naţional Olimpic de Tineret din Braşov, una ce se află pe locul doi în clasamentul seriei. În prima jumătate a sezonului regulat cele două echipe s-au mai întâlnit de două ori, fiecare reuşind să se impună pe teren propriu, 37 – 33 la Suceava şi 38 – 28 la Braşov.

„După cele două întâlniri din acest campionat mă aştept ca mâine să avem un meci dificil, în faţa unei echipe ce seamănă mult cu noi, cu jucători tineri adunaţi din toată ţara la Centrul Naţional Olimpic de Tineret. Eu îmi doresc ca echipa noastră să facă un meci bun şi să câştige, dar şansele cred că sunt egale la obţinerea celor trei puncte”, a explicat antrenorul sucevenilor, Ioan Tcaciuc.

Pentru acest meci, echipa a doua a Universităţii are şi câţiva jucători cu probleme, dar tehnicianul universitar speră să-i aibă pe toţi în teren. Astfel, portarul Florin Mihăescu a revenit la antrenamente după problemele de la genunchi, dar este abia la 60-70 la sută recuperat, Samuel Stanciuc are o problemă la un deget de la braţul de aruncare şi probabil va evolua mai mult pe apărare, plus alţi sportivi ce se confruntă cu mici probleme medicale, care nu-i va împiedica să intre în teren.

Etapa a 15-a

CSU din Suceava II – CSU CNOT Braşov

CSU Galaţi – CSM Botoşani

CSM Bacău – CSM Vaslui

Clasamentul seriei I

1. CSM Vaslui 14 14 0 0 520 320 42

2. CSU CNOT Braşov 14 8 0 6 435 446 24

3. CSU Galaţi 14 7 1 6 371 383 22

4. CSU din Suceava II 14 7 0 7 377 419 21

5. CSM Bacău 14 4 0 10 404 442 12

6. CSM Botoşani 14 1 1 12 329 426 4