Handbal

Aseară, în etapa cu numărul 20 din Liga Naţională de handbal, echipa Universităţii Suceava a cedat pe terenul liderului la zi, AHC Dobrogea Sud Constanţa, la zece goluri, scor 19 – 29. Universitarii s-au ţinut de constănţeni până aproape de jumătatea primei reprize, dar greşelile i-au costat şi gazdele s-au dus la 8 goluri în minutul 23, diferenţă consemnată şi la pauză, scor 16 – 8. În partea a doua, sucevenii au încercat să reducă din handicap, dar treptat gazdele şi-au mărit avantajul, terminând la 10 goluri diferenţă.

„Am făcut o primă repriză slabă, pe fondul unei apărări dure a Constanţei. Am greşit destul de mult, mai ales când am încercat să ne facem jocul şi să jucăm în viteză. În partea a doua am evoluat ceva mai bine şi am pierdut-o la doar două goluri, dar am întâlnit o echipă foarte puternică, ce merită să fie pe primul loc în acest moment. Urmează să ne batem acolo unde ne e locul şi să reuşim să ne îndeplinim obiectivul, acela de a rămâne în Liga Naţională”, a explicat antrenorul universitarilor, Adrian Chiruţ.

În etapa următoare, miercuri, CSU Suceava va întâlni pe teren propriu Politehnica Timişoara.

Etapa a 20-a

Minaur Baia Mare – CSM Făgăraş 31 – 26 (15 – 15)

CS HC Buzău 2012 – CSM Bacău 27 – 23 (12 – 7)

Steaua Bucureşti – Politehnica Timişoara 24 – 22 (11 – 9)

Dunărea Călăraşi – CS Universitatea Cluj 35 – 23 (17 – 11)

AHC Dobrogea Sud – CSU din Suceava 19 – 29 (16 – 8)

Potaissa Turda – CSM Bucureşti 19 – 19 (10 – 10)

Dinamo Bucureşti – CSM Focşani (duminică, 3 martie, ora 11.00, TVR HD)

Clasamentul Ligii Naţionale

1. AHC Dobrogea Sud 20 16 0 4 580 490 48

2. AHC Potaissa Turda 20 14 4 2 568 492 46

3. CSM Bucureşti 20 14 2 4 554 474 44

4. CS Dinamo Bucureşti 19 12 3 4 583 503 39

5. AHC Dunărea Călăraşi 20 12 3 5 556 509 39

6. CSA Steaua Bucureşti 20 12 2 6 554 515 38

7. Politehnica Timişoara 20 10 4 6 526 505 34

8. CSM Focşani 2007 19 10 1 8 497 460 31

9. CS Minaur Baia Mare 20 7 3 10 580 582 24

10. CS HC Buzău 2012 20 6 0 14 496 545 18

11. CSM Făgăraş 20 5 2 13 483 540 17

12. CSU din Suceava 20 4 2 14 472 548 14

13. CSM Bacău 20 4 0 16 523 604 12

14. CS Universitatea Cluj 20 0 0 20 512 717 0

Important

* jocul AHC Potaissa Turda - AHC Dunărea Călăraşi a fost omologat cu scorul de 10-0 conform hotărârii nr.28 din 06.02.2019 a Comisiei Centrale de Apel