Rugby

Naționala de rugby a României se află în aceste zile în cantonament la Colomiers, în Franța, pentru a pregăti meciul cu Spania, programat duminică, pe 3 martie, la Madrid, din etapa a treia a Rugby Europe Championship. Colomiers este orașul în care evoluează căpitanul naționalei, humoreanul Mihai Macovei, dar și alți doi jucători din lotul Stejarilor, Marius Antonescu și Otar Turashvili, la un club ce activează în ProD2, a doua ligă din Franța. Titulari în primele două meciuri din acest sezon, cel cu Georgia și cel cu Germania, humorenii Mihai Macovei și Daniel Plai au fost convocați în lot și pentru partida cu Spania.

„Ne-am reunit la Colomiers, am luat-o de la capăt cu antrenamentele și sper ca până duminică, la ora meciului, să mai reglăm din problemele pe care le-am avut până acum în joc. Este important să creștem nivelul față de ce am jucat cu Georgia și cu Germania, să arătam o altă față. Vremea e mai puțin capricioasă, e mai cald, avem terenuri bune de antrenament, condițiile sunt mult mai bune, iar federația a luat o decizie potrivită cu acest stagiu aici. Contează mult să ai un teren bun, cu iarbă, să poți face antrenamentele cum trebuie. Pe de altă parte, e un lucru bun pentru noi că echipa națională a venit în orașul în care jucăm, ne face mândri și sperăm ca toate lucrurile să decurgă bine. Condiții avem, așa că nu ne rămâne decât să ne dăruim la antrenamente, să fim cât mai concentrați și să aducem a doua victorie în această competiție, cu Spania”, a declarat în cantonamentul naționalei humoreanul Mihai Macovei.

Mihai Macovei speră ca echipa națională să aibă o atitudine total diferită față de anul trecut, când a pierdut cu Spania

Căpitanul Stejarilor speră ca echipa României să-și ia revanșa în fața Spaniei, după eșecul de anul trecut, când atitudinea jucătorilor nu a fost una bună.

„După tot ce s-a întâmplat anul trecut avem o revanșă de luat. Sper să nu mai intrăm cu atitudinea aceea, de a ne vedea câștigători înainte de a începe meciul, și cred că toți ne-am învățat lecția după ceea ce s-a întâmplat acolo. Atunci am fost foarte siguri că vom câștiga și știm cum s-a terminat totul. Trebuie să fim realiști, să nu ne subestimăm adversarul, să jucăm ce știm mai bine, să credem în noi și în șansa noastră, să luptăm pentru fiecare balon, până-n ultimul minut de joc”, a explicat Mihai Macovei.

Antrenorul intermiar al României știe că naționala noastră va avea un meci greu cu Spania, mai ales după ce spaniolii și-au convocat toți jucătorii ce evoluează în Franța.

„Pregătirea în Franța este de mare ajutor pentru că aici temperaturile sunt apropiate de cele din Spania, unde vom juca. Acest stagiu la Colomiers a fost gândit pentru a avea acces la un teren bun de pregătire, dar și pentru a evita un zbor de patru ore de la București la Madrid, de aici urmând să facem doar o oră și astfel vom limita oboseala care se acumulează pe drum. Ne așteptăm la un meci greu cu Spania având în vedere ceea ce s-a întâmplat anul trecut cu descalificarea de la Cupa Mondială, va fi o presiune enormă pe umerii jucătorilor. Din punct de vedere rugbistic, am văzut primele lor două meciuri, au o echipă foarte bună, pentru meciul cu noi au rechemat toți jucătorii din campionatul francez, sunt aproape 20. Spaniolii își pun mari speranțe în acest meci, am văzut că deja se și văd câștigători. Într-adevăr, pornesc ca favoriți, joacă acasă, au o echipa bună, și vor pune tot ce au mai bun în teren ca să câștige. Moral suntem bine, am câștigat cu punct bonus cu Germania, iar acest lucru a dat încredere tuturor. În plus, a fost satisfacția c-am terminat meciul cu mulţi tineri în teren, este important ca ei să joace, să câștige experiență, să învețe din aceste meciuri. Sper ca băieții noștri să lupte, să dea totul în acest meci, sa-și dorească acest lucru pentru că fără luptă nu putem face față”, a declarat Marius Tincu, antrenorul principal interimar al României.