Kick-box, cadeţi mari

La doar 14 ani, rădăuţeanul Eduard Băncilă şi-a mai adăugat un trofeu în palmares, după ce a reuşit să câştige medalia de aur la kick-box pe reguli de K-1 la Cupa CRK „Trofeul Dacic”, competiţie ce s-a desfăşurat în localitatea Plopeni, din judeţul Prahova. Eduard a câştigat trofeul la categoria -75 de kilograme cadeţi mari, asta chiar dacă a luptat la o categorie mai sus, deoarece la -71 nu existau concurenţi. Sportivul Clubului Sportiv Juniorul din Rădăuţi, pregătit de antrenorul Paul Gheţău, este la a treia competiţie din carieră, după o cupă anul trecut şi Campionatul Naţional, unde a ocupat locul 4.

„După naţionalele de anul trecut ne-am ambiţionat şi-am muncit mai mult şi sper să avem o evoluţie foarte bună şi-n acest an. Eduard este debutant la vârsta de 14 ani şi este un sportiv de perspectivă, care are şanse să se afirme şi la nivel internaţional, la europene şi mondiale, iar din acest an putem să ne gândim şi la olimpiadă. Mulţumim domnului Ioan Gârbea, organizatorul competiţiei şi preşedintele CRK, sponsorului principal Pro Mobila, domnului Alin Covaşă, domnului director de la CSȘ Rădăuţi, care ne susţine şi ne-a permis să ne antrenăm în sala de lupte greco-romane. Datorită acestora, sportivii noştri pot participa la competiţii şi la naţionale, acolo unde au posibilitatea de a-şi arăta abilităţile la un nivel profesionist, aducând cinste clubului din care fac parte, oraşului, familiei şi antrenorului”, a declarat antrenorul Paul Gheţău. Acesta a mai adăugat că kick-box-ul înseamnă disciplină, responsabilitate şi un stil de viaţă şi de aceea a făcut un apel către tinerii care sunt absorbiţi de telefoane, tablete sau alte activităţi dăunătoare să încerce practicarea acestui sport, care nu înseamnă agresiune sau luptă, înseamnă un stil de viata sănătos, ce te deconectează de la rutina zilnică şi te face responsabil, disciplinat, ca oricare sport practicat cu profesionalism şi seriozitate.

Din anul 2013, sportivii de la Clubul Juniorul din Rădăuţi au reuşit să urce de fiecare dată pe podium la naţionale

Asociaţia Clubul Sportiv Juniorul Rădăuţi este afiliată la Federaţia Română de Arte Marţiale de Contact (FRAMC) din anul 2013 şi tot de atunci, federaţia este afiliată la federaţia internaţională WAKO (World Asociation of Kick Boxing Organization), for unde în 2018 s-a discutat şi aprobat în Comitetul Olimpic ca de la următoarea Olimpiadă, să fie inclus şi kick-boxingul (WAKO).

Din 2013, de când este afiliat clubul rădăuţean la federaţie, sportivii antrenaţi de Paul Gheţău au participat în fiecare an la naţionale, de unde s-au întors, de fiecare dată, cel puţin cu o medalie.

Antrenorul Paul Gheţău este agent-şef adjunct, încadrat la Serviciul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Suceava, din cadrul ITPF Sighetu Marmaţiei, iar în calitate de sportiv a participat în anul 2014 la Campionatul Naţional de Unifight, organizat de Ministerul Afacerilor Interne, unde a câştigat titlul de campion naţional la unifight. Din 2013 – 2019, sportivii din cadrul Asociaţiei Club Sportiv Juniorul Rădăuţi au câştigat 14 medalii, dintre care trei de aur, şase de argint şi cinci de bronz.

În luna martie, sportivii clubului rădăuţean vor intra din nou în ring, la Campionatul Naţional de K-1, ce va avea loc la Bacău.