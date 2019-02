Handbal

Astăzi, în etapa cu numărul 14 din seria A a Diviziei A la handbal masculin, echipa a doua a Universității Suceava va avea meci în deplasare, pe terenul echipei de pe ultimul loc, CSM Botoșani. În primul tur și retur, universitarii pregătiți de antrenorul Ioan Tcaciuc, au reușit să se impună în ambele meciuri la o diferență de cinci goluri și, astfel, pornesc cu prima șansă în fața unui adversar ce a acumulat doar patru puncte în 13 etape disputate până acum. În poarta botoșănenilor va sta Mihai Nicolaevici, un jucător descoperit la Suceava, care a evoluat la prima echipă a Universității Suceava.

„Chiar dacă întâlnim ultima clasată nu cred că vom avea un meci ușor, pentru că au în componență jucători experimentați, ce au jucat și-n Liga Națională, dar și mulți ani în Divizia A. În plus, îl au în poartă pe Mihai Nicolaevici, jucător ce ne-a pus probleme în ambele meciuri și cred că este cel mai bun portar din serie. Mă aștept ca jucătorii noștri să nu desconsidere adversarul și să se concentreze exemplar, deoarece în caz contrar vom avea probleme”, a declarat antrenorul sucevenilor, Ioan Tcaciuc.

Pentru acest meci, CSU II Suceava are și doi jucători indisponibili, Robert Alupoaie, care are o entorsă, și portarul Florin Mihăescu, jucător ce are probleme la un genunchi.

Etapa a 14-a

CSU CNOT Brașov – CSM Bacău

CSM Botoșani – CSU II Suceava

CSM Vaslui – CSU Galați

Clasamentul Seriei A

1. CSM Vaslui 13 13 0 0 488 298 39

2. CSU Galați 13 7 1 5 349 351 22

3. CSU CNOT Brașov 13 7 0 6 401 413 21

4. CSU II din Suceava 13 6 0 7 367 419 18

5. CSM Bacău 13 4 0 9 371 408 12

6. CSM Botoșani 13 1 1 11 329 416 4