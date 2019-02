Cei opt jucători de la CSS Gura Humorului ce au fost convocaţi la lotul naţional de juniori sub 17 ani

Rugby

Ieri s-a reunit lotul naţional de rugby al României la juniori sub 17 ani, născuţi în anul 2002, lot în care au reuşit să ajungă şi opt sportivi de la Clubul Sportiv Şcolar din Gura Humorului, unde sunt pregătiţi de antrenorul Andrei Varvaroi. Astfel, staff-ul tehnic al lotului U17 format din Florin Ibănescu, Mircea Taloş şi Victor Bezuscu, cu George Sava director tehnic, a convocat un lot de 40 de sportivi ce provin de la nouă cluburi din ţară: 9 de la CSŞ 2 Baia Mare, 8 de la CSŞ Gura Humorului, 7 de la CSM Bucureşti, 5 de la CSŞ Bârlad, 3 de la Colegiul Naţional „Aurel Vlaicu”, 3 de la Colegiul Tehnic „Dinicu Golescu”, 3 de la ACSO Pantelimon, 1 de la Colegiul Tehnic „Traian Vuia” Galaţi, 1 de la CS Metrorex. Dintre jucătorii selectaţi în lotul naţional de la Gura Humorului, trei sunt pe grămadă, Sebastian Vasilovici, pe postul de taloneur, Ilie Cătună, în linia a II-a, şi Adrian Cojocariu, în linia a III-a, şi cinci sunt pe linia de trei sferturi: Alin Conache şi Alexandru Gîrda, mijlocaşi la grămadă, Ciprian Nichitean, mijlocaş la deschidere, Robert Cioltan, centru, şi Alexandru Bandol, pe postul de fundaş. Cei opt jucători de la CSŞ Gura Humorului fac parte dintr-o generaţie foarte bună, care în ultimele două sezoane a câştigat titlul în Campionatul Naţional pentru juniori sub 15 şi sub 16 ani, fiind în cărţi pentru o medalie şi-n acest campionat.

„Ne bucurăm că avem un număr mare de jucători convocaţi la lotul naţional sub 17 ani, iar acest lucru ne obligă să muncim mult mai mult cu ei. Sperăm că vor ajuta loturile naţionale şi mulţi din ei vor ajunge şi la lotul de seniori, dar şi la cluburi puternice din ţară şi străinătate. Pe lângă cei opt jucători, le-am mai recomandat celor de la naţională încă doi sportivi de perspectivă, ce sperăm să fie în vederile antrenorilor la convocările viitoare, Vlăduţ Sidău, care a venit după o perioadă de recuperare, dar şi Alexandru Tucaliuc, sportiv venit la noi în acest sezon de la Botoşani, ambii evoluând în pachetul de înaintare”, a explicat antrenorul echipei sub 17 ani de la CSŞ Gura Humorului, Andrei Varvaroi.

Cei opt humoreni convocaţi au ajuns la lot după mai multe stagii regionale şi unul naţional, ce a avut loc anul trecut la Baia Mare şi unde s-au disputat meciuri între selecţionatele regiunilor.

Staff-ul naţionalei sub 17 ani pregăteşte următoarea generaţie de juniori sub 18 ani, care la anul va intra şi-n competiţiile internaţionale, în special la Campionatul European.