LPS Suceava Under 13 s-a clasat pe locul doi la Balkan Elite Cup

Fotbal juvenil

Grupa de juniori născuți în anul 2006 de la Liceul cu Program Sportiv Suceava a reușit să facă o figură frumoasă la Balkan Elite Cup, care a adunat zilele trecute, la Brașov, câteva din cele mai bune echipe din țară la această categorie de vârstă. Micii fotbaliști pregătiți de Andrei Ițco au trecut lejer de faza grupelor după 1-0 cu Școala de fotbal "Florea Văetuş" Hunedoara, 6-0 Știința Miroslava Iași și 0-0 cu CSM Ceahlăul Piatra Neamț. În optimi, sucevenii au dispus cu 2-0 de Petrosport Ploiești, pentru ca în sferturi să învingă la limită, cu 1-0, pe LPS Vaslui. În penultimul act, băieții de la LPS Suceava au avut meci greu cu CSM Codlea, însă au reușit să se impună în cele din urmă cu 3-2, în urma loviturilor de departajare. Sucevenii n-au reușit însă se concentreze la fel de bine și în finala mare, disputată împotriva grupării Corona Brașov, fiind nevoiți să se recunoască învinși, cu scorul de 2-0.

„Locul al doilea obținut la un turneu atât de tare este un rezultat mare pentru Liceul cu Program Sportiv. Nu am fost cu nimic mai prejos decât echipa câștigătoare, iar dacă am fi fost puțin mai concentrați cred că altfel ar fi stat lucrurile. Oricum este bine de precizat că aceste rezultate nu sunt întâmplătoare, mai ales că am fost puși în situația să ne apărăm trofeul cucerit la ediția de astă vară, în fața celor de la FCSB. Nu pot să nu remarc şi faptul că pentru al doilea an consecutiv, titlul de cel mai bun portar al turneului i-a revenit tot lui Matei Cuciureanu, un copil deosebit de serios și de talentat. Pe această cale vreau să-i felicit pe copii pentru jocul prestat și pentru atitudinea din teren. De asemenea, doresc să mulțumesc pentru susținere părinților, care meritau premiul de cea mai frumoasă galerie de la acest turneu”, a declarat profesorul Andrei Iţco.

LPS Suceava s-a bazat la Balkan Elite Cup pe următorul lot de jucători: Matei Cuciureanu, Rareş Ioniţă, Matei Manolache, Luca Dănilă, Mario Bai, Teodor Cucolaş, Simon Utale, Andrei Prelipcean, Horia Avăcăriţei, Luca Gavrilovici, Fabian Aursulesei, Codrin Nica, Sebastian Gireadă și Joshua Manolache.