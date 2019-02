Campanie

Mâine, 21 februarie 2019, echipa de seniori a clubului Rugby Club Gura Humorului organizează, în parteneriat cu Primăria orașului Gura Humorului şi Centrul de Transfuzii Suceava, o campanie de donare de sânge, un eveniment ce va avea loc la Clubul Sportiv Școlar Gura Humorului, începând cu ora 8.00.

„Am organizat această campanie de donare de sânge în scopul de a veni în ajutorul Centrului de Transfuzii Suceava, de a face cunoscut pe plan local importanța donării de sânge, atât pentru pacienții care au nevoie de sânge, cât și pentru cei care donează. De asemenea am vrut să ne alăturam inițiativei Federației Române de Rugby, care organizează donări de sânge la sediul din București și de ce nu, să mediatizăm structurile care au pus umărul la această campanie. Sperăm să fie o campanie de succes pe baza căreia să facem pe viitor un calendar periodic de donări de sânge, în colaborare cu parteneri din orașul Gura Humorului”, a explicat antrenorul echipei humorene, Andrei Varvaroi.

Pe lângă jucătorii echipei de seniori, în campania de donare se vor alătura și membri ai comunității locale, cum ar fi angajații din cadrul Poliţiei Gura Humorului, al Primăriei Gura Humorului şi al Detașamentului de Jandarmi și Pompieri al orașului Gura Humorului. De asemenea, organizatorii au primit un feed-back bun din partea elevilor de clasa a 12-a din cadrul Colegiului "Alexandru cel Bun", care vor să participe în număr mare la această donare de sânge.

Pe lângă pregătire și meciuri, rugbiștii humoreni vor să facă și cât mai multe acțiuni în care să implice și comunitatea din zona Gura Humorului

Unul dintre inițiatorii acestei acțiuni de donare de sânge este managerul și jucătorul echipei RC Gura Humorului, Ștefăniță Rusu, cel care alături de colegii săi de la club au în plan mai multe acțiuni de acest fel în care să implice comunitatea locală.

„Ținând cont de faptul că rugby-ul este un sport de echipă, bazat pe solidaritate, am dorit să găsim o modalitate de a mulțumi comunității, care a fost alături de noi încă de la înființare. În urma unei discuții avute cu domnul doctor Alin Popescu – medic coordonator al echipei naționale de rugby, care organizează periodic astfel de acțiuni în numele Federației Române de Rugby, am luat în considerare să ne asociem și noi acestui demers. Astfel, în luna decembrie a anului trecut, am luat legătura cu doamna dr. Maria Pilat, de la Centrul Județean de Transfuzii Suceava, care a dat dovadă de deschidere și ne-a oferit posibilitatea prezenței echipei mobile la Gura Humorului în data de 21 februarie”, a declarat managerul echipei Rugby Club Gura Humorului, Ștefăniță Sabin Rusu.

„Această acțiune reprezintă pentru noi un prim pas în sprijinirea comunității. Rugby Club Gura Humorului este un proiect al comunității și vrem ca acest fapt să se observe în toate acțiunile noastre. Le mulțumim celor de la Centrul de Transfuzii Suceava pentru deschidere, jucătorilor echipei ce vor dona sânge, cât și tuturor celorlalți membri ai comunității ce vor fi prezenți în data de 21 februarie”, a explicat președinta clubului RC Gura Humorului, Gabriela Popescu.