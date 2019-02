Fotbal – Copii

Clubul Juniorul Suceava a avut parte de un sfârșit de săptămână cu rezultate foarte bune, în condițiile în care nu mai puțin de trei echipe au izbutit să se impună la competițiile la care au luat parte. Astfel, grupa Under 11, pregătită de Ovidiu Vranău, a câștigat Cupa Inizio de la Focșani, grupa Under 8, antrenată de Daniel Bostan, a triumfat la Cupa Bucovina, disputată în sala de sport din Ipotești, în vreme grupa Under 7 a obținut o performanță deosebită, reușind să intre în posesia trofeului pus în joc la prestigiosul turneu internațional Brașov Indoor Cup.

Micii fotbaliști antrenați de Bogdan Pantea, Constantin Dumistrăcel și Laurențiu Berezoschi au reușit să câștige grupa din care au făcut parte după 4-1 cu Kinder Brăila, 5-1 cu NNN Făgăraș, 5-5 cu CSS Brașovia și 10-0 cu Luceafărul Cluj. În sferturi, sucevenii au dispus cu 6-2 de CSS Tâmpa Brașov, pentru ca în semifinale să treacă de Petrosport Ploiești, în urma loviturilor de departajare. În meciul decisiv pentru titlu, Juniorul a învins fără probleme, cu 6-3, pe Sportul Onești.

Din punct de vedere individual s-a remarcat în mod deosebit Yanis Strilciuc, care a fost desemnat de organizatori cel mai bun portar al turneului.

„Cu toate că acum fac primii lor pași în fotbal, acești copii ne fac să credem că au șanse să devină o generație importantă în fotbalul sucevean. Chiar dacă au câștigat în luna decembrie a anului trecut și Cupa Moș Crăciun de la Suceava, nu mă așteptam să evolueze atât de dezinvolt la Brașov, mai ales că ne-am confruntat cu echipe foarte bune. Au demonstrat poftă de joc și au evoluat fără frică, izbutind un rezultat mare”, a declarat antrenorul Bogdan Pantea.

Juniorul Suceava s-a bazat la Brașov Indoor Cup pe următorul lot de jucători: Yanis Strilciuc, Luca Crap, Darius Bujorean, Ioan Pantea, Raul Ocu, Andrei Kert, Bogdan Manoilă, David Dumistrăcel și Daniel Cozmaciuc.