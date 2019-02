Rugby

Sâmbătă, pe stadionul Municipal din Botoșani, echipa României de rugby seniori a reușit prima victorie din acest sezon al Rugby Europe Championship. Cu humorenii Mihai Macovei, căpitan al Stejarilor și Daniel Plai, titular pe postul de mijlocaș la deschidere, România a câștigat cu punct bonus ofensiv în fața Germaniei, scor final 38 – 10. Partida a început cu Stejarii având inițiativa, însă prima ocazie de a marca a aparținut oaspeților, dar un balon de urmărire a fost recuperat de Florin Surugiu. Deschiderea scorului avea să vină în minutul 8, când, după un mol al echipei noastre Ionuț Dumitru a scăpat pe aripa stângă, transformarea fiind fructificată fără emoții de Florin Vlaicu. După un sfert de oră scorul a devenit 12 – 0, la o acțiune individuală a lui Ionel Melinte care a făcut o cursă de aproximativ 60 de metri ducând din nou balonul în terenul de țintă al Germaniei. Florin Vlaicu a ratat de acestă dată transformarea, iar în replică Nikolai Klewinghaus a redus ecartul concretizând în puncte o lovitură de pedeapsă. Au urmat momente de joc în care posesia a trecut când de o parte, când de cealaltă, până în minutul 32, atunci când, după mai multe momente bune ale Stejarilor, Johan Van Heerden a bătut defensiva adversă, încercare ce a rămas netransformată. Astfel, prima repriza s-a încheiat cu rezultatul de 17 – 3 în favoarea echipei noastre, chiar dacă oaspeții au fost mai activi până la fluierul care a consemnat intrarea la cabine pentru pauză.

Repriza secundă a început cu o acțiune frumoasă pe traseul Vlăduț Zaharia – Ionel Melinte care i-a masat pe germani în propriul 22, presiunea Stejarilor ducând la un prim cartonaș galben văzut de Matthias Schosser, urmat pe banca de pedeapsă ceva mai târziu de colegul său, Kurt Haupt.

În dublă inferioritate numerică, Germania nu a mai rezistat atacurilor României și scorul a luat proporții, eseurile marcate de Florin Surugiu și Vlăduț Popa, ambele transformate de Florin Vlaicu, ducând scorul la 31 – 3. La această diferență de scor a venit și prima încercare a oaspeților, autor Julius Nostadt, transformată de Nikolai Klewinghaus.

Finalul jocului a aparținut Stejarilor, când humoreanul Daniel Plai a reușit o intercepție și a semnat al șaselea eseu al elevilor lui Marius Tincu, eseu transformat de Florin Vlaicu, care a stabilit rezultatul final: România – Germania 38 – 10.

"Ne-am făcut viaţa grea în prima repriză, pentru că am jucat primele 20 de minute foarte bine, după care am început să le dăm încredere, am făcut greşeli" a spus antrenorul interimar Marius Tincu după victoria în faţa Germaniei. Tot la finalul meciului, căpitanul României, humoreanul Mihai Macovei, a spus că "Ne bucurăm pentru prima victorie în acest campionat european, o victorie muncită, un meci greu".

Pe 3 martie, România va juca în Spania, la Madrid, pe 9 martie va reveni la Botoșani, unde va întâlni Rusia, iar pe 17 martie va juca în deplasare, la Bruxelles, cu Belgia.