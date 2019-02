Humoreanul Marius Ferariu se pregăteste cu naţionala sub 20 de ani pentru Campionatul European

Rugby

De ieri, humoreanul Marius Ferariu se află într-un nou stagiu de pregătire, la baza sportivă de la Snagov, cu lotul naţional de rugby al României sub 20 de ani. Naţionala României continuă astfel pregătirea pentru participarea la Campionatul European ce va avea loc între 27 martie şi 8 aprilie la Coimbra, în Portugalia. Pentru acest stagiu au fost convocaţi 29 de sportivi care provin de la 7 cluburi din ţară şi sase cluburi din străinătate, astfel: 6 – CSȘ 2 Baia Mare, printre care se află şi Marius Ferariu, 3 – Tomitanii Constanţa, 4 – U Cluj, 3 – CT Dinicu Golescu, 2 – RC Bârlad, 1 – CSM Bucureşti, 2 – CS Năvodari, 1 – SCM Buzău, 2 din Anglia şi 5 din Franţa.

„Este un stagiu în care vom avea şi câţiva jucători noi, pe care nu i-am mai avut alături de noi până acum. În acest cantonament obiectivul este să punem la punct absolut toate detaliile legate de meci, atât pe apărare, cât şi pe atac. Dorim să avem două meciuri de pregătire, ca să vedem exact cum răspund jucătorii în condiţiile de meci, hotărârile pe care le iau sub presiune, în plus am gândit cele două partide să le jucăm la distanţă de trei zile pentru a repeta practic programul de la Campionatul European. Doar aşa putem vedea cât de repede se pot recupera jucătorii, cum rezistă fizic în a duce două meciuri în trei zile. Este important să avem aceste partide, cu atât mai mult cu cât vom debuta împotriva Spaniei şi ştim rezultatul care a fost în decembrie”, a declarat Horea Himpea, antrenorul principal al României U20.

Marius Ferariu a fost descoperit şi format la CSȘ Gura Humorului

Descoperit şi format la Clubul Sportiv Gura Humorului de antrenorul Florin Nistor, Marius Ferariu are 19 ani şi a participat anul trecut cu naţionala sub 20 de ani a României la turneul World Rugby U20 Trophy, a doua competiţie valorică din lume la această categorie de vârstă, ce s-a desfăşurat pe stadionul Arcul de Triumf din Bucureşti. Component al echipei CSŞ 2 Baia Mare în prezent, Marius este de patru ani la loturile naţionale, cu care a participat la patru competiţii majore. Acum trei ani, Ferariu a participat la Campionatul European U18 la rugby în XV din Franţa, unde a câştigat medalia de bronz, iar în 2017 la aceeaşi competiţie a ocupat locul şase în Polonia, tot în 2017 participând şi la europeanul de rugby în 7 din Germania, unde România a ocupat locul opt.

Pentru acest stagiu de pregătire, staff-ul naţionalei sub 20 de ani a convocat următorii jucători:

Pilieri: Georgian Dumbrava (Henley Hawks Rugby Club), Andrei Hurjui (Stade Aurillacois), George Ilincuţă (Leeds Beckett University), Flavian Cuprian (CS Navodari); Taloneuri: Darius Plăcintar (U Cluj), Florian Ciocoiu (CT Dinicu Golescu); Linia a II-a: David Dinescu (AS Roannaise), Alin Toma (CSȘ 2 Baia Mare), Virgil Ghenea (Stade Aurillacois), Andrei Cabason (Tomitanii Constanţa); Linia a III-a: Răzvan Belehuz (RC Bârlad), Darius Vulturar (CSȘ 2 Baia Mare), Andrei Pricopie (CSȘ 2 Baia Mare), Marius Ferariu (CSȘ 2 Baia Mare), Dragoş Ser (CSM Bucureşti; Mijlocaş la grămadă: Vlăduţ Bocăneţ (U Cluj), Emanuel Grigore (Tomitanii Constanţa); Mijlocaş la deschidere: Alexandru Harasim (CSȘ 2 Baia Mare), Dănuţ Jipa (CT Dinicu Golescu); Aripi: Andrei Mihalache (U Cluj), Rareş Ciudin (CT Dinicu Golescu), Laurenţiu Pocovnicu (Tomitanii Constanţa); Centri: Claudiu Grad (U Cluj), Nathanael Grosu (Valence Romans Drome Espoirs), Sebastian Munteanu (RC Bârlad), Vlad Leica (SCM Gloria Buzău); Fundaş: Paul Popoaia (CSȘ 2 Baia Mare), Răzvan Ivan (CS Năvodari), Eduard Carp (RC Andrezieux- Boutheon); Staff: Horea Himpea – antrenor, Marcel Mihalache – antrenor, Viliami Moala – antrenor, Florin Taşcă – preparator fizic, Marian Pantea – medic, Cosmin Scarlat – kinetoterapeut.