Municipalitatea suceveană va fi şi anul acesta principalul finanţator al activităţilor sportive, începând cu fotbal, handbal, rugby, până la lupte, box şi chiar şah, iar bugetul alocat va fi mai mare, chiar dacă situaţia economică este destul de dificilă.

Edilul sucevean şi-a exprimat îngrijorarea în privinţa evoluţiei sportive a unor echipe, ceea ce l-a determinat să impună anumite standarde de performanţă, la acordarea finanţării: „Am fost la meciul de handbal CSU Suceava cu Potaissa Turda şi nu prea am fost încântat. Joi dimineaţă voi avea o discuţie cu antrenorul lor, Adrian Chiruţ, pentru că, deşi nu este echipa primăriei, noi o finanţăm. Nu mi-a plăcut ce am văzut – recuperau mingea şi temporizau jocul, în loc să dea două pase până-n poartă, precum cei din echipa adversă. Iniţial am spus că le dăm buget de 1,2 milioane de lei, am decis totuşi să-l creştem la 1,5 milioane de lei, dar cu condiţia ca echipa să rămână în Liga Naţională. Sunt puţin îngrijorat la cum merg lucrurile azi, nu ştiu dacă rămânem...”

O veste bună, referitor la finanţare, este şi pentru cei pasionaţi de fotbal.

Şi pentru această ramură sportivă suma acordată de la bugetul local va creşte de la 1,2 milioane de lei la 1,5 milioane de lei - „cu condiţia ca la finele anului să fie pe primul loc în Liga a III-a, să punem bazele revenirii în Liga a II-a”, după cum a precizat Ion Lungu.

Discuţii asemănătoare au avut loc şi în privinţa finanţărilor pentru rugby, fără a fi precizată vreo sumă deocamdată, dar ţinta propusă este revenirea în Super Ligă.