Futsal – Cupa României Juniori Under 19

Calificată în optimile de finală ale Cupei României la futsal rezervată juniorilor Under 19 după ce a eliminat gruparea Sporting Darabani, formația Colegiului Național „Nicu Gane” Fălticeni a dat peste un adversar redutabil în această fază a competiției, este vorba de vicecampioana națională United Galați. Chiar dacă sunt creditați cu prima șansă de accederea în sferturi, oaspeții n-au avut o misiune facilă în meciul tur, disputat miercuri după-amiază, la Fălticeni. Gălățenii s-au impus în cele din urmă cu scorul de 5-3, dar au trecut prin mari emoții mai ales în prima repriză, atunci când jucătorii antrenați de Marcel Irimie au irosit nu mai puțin de trei lovituri de la 10 metri.

„N-am cum să nu fiu mulțumit de prestația echipei mele, mai ales că am dovedit că putem să jucăm de la egal la egal cu un adversar atât de bine cotat. Din păcate însă am ratat prea mult, din poziții clare, iar dacă am fi concretizat măcar jumătate din șansele de gol pe care ni le-am creat, probabil că am fi câștigat fără probleme acest meci. Acum nu ne rămâne să mergem în retur la Galați să ne jucăm șansa”, a declarat Marcel Irimie.

Echipa Colegiului Național „Nicu Gane” Fălticeni s-a bazat pe următorul lot de jucători în partida cu United Galați: Sergiu Blanariu, Giuliano Andrei - Petrică Pintilei, Andrei Pintilei, Emanuel Nistor, Ionuț Dascălu, Tiberiu Piciu (1 gol), Sergiu Sava (2 goluri), Paul Croitoru, Flavius Simion, Ștefan Simion, Mihai Mardari, Codruț Botezatu, Florin Chiriac și Alexandru Ciursa.

Sâmbătă, de la ora 14.00, în aceeași fază a competiției, Bukovina Vicovu de Jos va primi pe teren propriu replica formației Korondy Junior 2017 Corund.