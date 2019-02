Handbal

Echipa a doua de handbal a Universităţii Suceava a început anul în forţă, cu o victorie în faţa propriilor suporteri. Studenţii pregătiţi de antrenorul Ioan Tcaciuc au reușit să se impună în disputa cu a doua clasată, CSU Galaţi, cu scorul de 35 – 30, echipă în faţa căreia în prima parte a campionatului au pierdut ambele întâlniri. Deși au avut în faţă o echipă masivă, cu jucători experimentaţi, tinerii jucători ai Sucevei au făcut un joc foarte bun, în viteză, cu care și-au surprins adversarii pe mai toată durata partidei. Universitarii au găsit și și-au creat culoare în apărarea adversă, dar au marcat și de la 9 metri, chiar dacă aveau în faţă adversari cu o talie net superioară. După 13 minute de joc, Universitatea II avea un avantaj de patru goluri, iar în minutul 19, la scorul de 14 – 10, gălăţenii au cerut timp de odihnă și mai apoi s-au apropiat la un singur gol. Până la pauză, gazdele au marcat de șase ori, iar oaspeţii numai de trei, scor 20 – 16, într-un meci în care portarul Eduard Duman a avut multe intervenţii salvatoare. În partea a doua, sucevenii s-au dus pentru prima dată la șase goluri, oaspeţii au avut patru minute mai bune și au marcat de trei ori, dar au urmat patru goluri consecutive ale tinerilor handbaliști de la Universitatea, care s-au dus la șapte goluri, diferenţă pe care au menţinut-o minute bune. În ultimele trei minute, CSU Galaţi a mai redus din diferenţă, iar CSU II Suceava a închis tabela la 35 – 30 și a bifat a 6-a victorie din acest sezon al Diviziei A.

„Sportivii noștri au fost foarte motivaţi și concentraţi în acest meci și, deși plecam cu șansa a doua, am reușit să ne impunem în faţa unei echipe mult mai experimentate. Portarul Edi Duman a fost într-o zi foarte bună, iar echipa a reușit să dea goluri foarte rapide, pe faza a doua și contraatac, și n-a stat prea mult pe poziţional, unde oaspeţii erau avantajaţi de talia și experienţa superioară. Am jucat mai tot timpul cu doi pivoţi în atac și astfel am reușit să punem în evidenţă extremele, care au marcat în total 14 goluri”, a explicat antrenorul Universităţii II Suceava, Ioan Tcaciuc.

În meciul cu Galaţi, Robert Alupoaie a fost cel mai bun marcator, cu 11 reușite, Bogdan Cozorici (8), Ștefan Jităreanu și Cosmin Lupu, câte 5 goluri fiecare, Antonio Pintilei (4), Andi Tofănel și Samuel Stanciuc, câîte un gol, Eduard Duman, Iulian Roșu, Cosmin Burac, Florin Mihăescu, Eusebiu Fedic, Cristi Bejinariu, Pavel Ivan și Marcelo Oargă.

În etapa viitoare, sucevenii vor juca sâmbătă, în deplasare la CSM Bacău.

Etapa I din turul II

CSU II Suceava – CSU Galaţi 35 – 30 (20 – 16)

CSM Botoșani – CSM Bacău 25 – 35 (12 – 17)

CSM Vaslui – CSU CNOT Brașov 42 – 24 (23 – 9)

Clasamentul Diviziei A

1. CSM Vaslui 11 11 0 0 409 255 33

2. CSU Galaţi 11 6 1 4 291 295 19

3. CSU II din Suceava 11 6 0 5 317 353 18

4. CSU CNOT Brașov 11 5 0 6 332 355 15

5. CSM Bacău 11 3 0 8 318 351 9

6. CSM Botoșani 11 1 1 9 279 337 4