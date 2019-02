Competiţie

În perioada 31 ianuarie – 3 februarie, s-a desfăşurat în staţiunea italiană Latzfons a XXII –a ediţie a Campionatului Mondial de sanie pe pistă naturală, competiţie dedicată seniorilor, care are loc din doi în doi ani. În competiţie s-au înscris sanieri din 21 de ţări de pe toate continentele, o surpriză frumoasă fiind Japonia. Echipa României a fost formată din trei sportivi legitimaţi la Clubul Sporturilor de Iarnă Vatra Dornei: Bogdan Moroşan, care a concurat la individual masculin, Cristina Maria Ciubotaru şi Ioana Magdalena Ismană, concurentele la individual feminin. În proba de dublu România a fost reprezentată de Bogdan Moroşan/Cristina Maria Ciubotaru.

După un drum istovitor, parcurs cu microbuzul, sanierii români nu au avut timp de acomodare cu pista de concurs, intrând joi, 31 ianuarie, direct în calificări. În proba de simplu feminin, desfăşurată în dimineaţa zilei de 2 februarie, după prima manşă, Ioana Ismană a ocupat poziţia a 20-a, iar colega sa de club Cristina Ciubotaru s-a clasat pe locul 24. Manşa a doua s-a desfăşurat sâmbătă după – amiază, cele două dornence ocupând aceleaşi poziţii, cu toate că timpii obţinuţi la a doua coborâre a pârtiei au fost cu mult mai buni decât în prima manşă. Titlul de campioană mondială i-a revenit italiencei Evelin Lanthaler, urmată de conaţionala Greta Pinggera, iar pe locul III s-a clasat austriaca Tina Unterberger.

În proba de simplu masculin, după prima manşă desfăşurată sâmbătă la prânz, Bogdan Moroşan a ocupat poziţia a 39 –a, un loc foarte bun în ierarhia mondială, ţinând cont că după el s-au clasat sanieri cu o pregătire îndelungată pe pistele de sanie din SUA, Japonia, Croaţia, Kazahstan. Duminică, Moroşan a urcat pe poziţia a 38-a, titlul de campion mondial revenindu-i italianului Alex Gruber, urmat de austriecii Thomas Kammerlander şi Florian Glatzl.

Dubloul Bogdan Moroşan/Cristina Maria Ciubotaru a avut o evoluţie constantă la această ediţie a Campionatului Mondial, începând cu calificările şi terminând cu manşa a doua. Pentru Cristina Ciubotaru ziua de sâmbătă a fost una foarte dificilă, pentru că înainte de competiţia de dublu a concurat şi în cele două manşe de simplu feminin, iar Bogdan Moroşan a avut prima manşă de simplu masculin. Locul 11 în ierarhia mondială este unul foarte bun dacă ţinem cont că primele şapte locuri le-au revenit Italiei (Locul I - Patrick Pigneter, Florian Clara, liderii Cupei Mondiale cucerind cel de-al patrulea titlu mondial în proba de dublu (2009, 2013, 2015, 2019) şi Locul III – fraţii Patrick şi Matthias Lambacher), Rusiei (locul II- Pavel Porshnev şi Ivan Lazarev şi locurile V şi VI) şi Austriei (locurile IV şi VII). Pe poziţia a VIII –a s-a situat dubloul din Ucraina, pe poziţia a IX-a au fost reprezentanţii Germaniei, iar pe a X-a a Poloniei.

România, locul opt în proba pe echipe

Cu două “piese” lipsă, ţara noastră s-a înscris şi în proba pe echipe, competiţie care presupune trei coborâri consecutive ale celor mai buni sanieri, cu sincronizare sosire - start (când primul concurent trece linia de sosire se deschid porţile la start pentru a pleca următorul), simplu feminin, simplu masculin şi începând din acest sezon a treia coborâre poate fi la alegere simplu feminin sau masculin. Trioul României a fost format din Cristina Ciubotaru (prima coborâre), Bogdan Moroşan (a doua coborâre) şi Ioana Ismană (a treia coborâre) şi cu un timp total cumulat de 3 minute, 47 de secunde şi 75 de sutimi, cei trei au reuşit să ocupe locul opt, devansând ţări cum ar fi Croaţia, Serbia sau Marea Britanie. În proba pe echipe primul loc a revenit Italiei, pe locul II s-a situat Austria, pe III s-a clasat echipa Rusiei, iar pe locul IV, naţionala Germaniei.

La Vatra Dronei, ultimele pregătiri pentru etapa de Cupă Mondială

Cei trei sanieri dorneni au fost îndrumaţi la Latzfons, în Südtirol-ul italian, de antrenorul Dorin Velicu, profesorul Octavian Pungovschi, antrenorul lotului naţional, preferând să se întoarcă la Vatra Dornei, unde în aceste zile sportivii prezenţi la Campionatul Mondial ajung în staţiunea suceveană pentru a participa la penultima etapă a Cupei Mondiale.

“Ţinând cont că nu am avut echipă completă, din lotul României lipsind doi componenţi de bază, Anişoara Hutopilă şi Mihai Coubis, că s-a ajuns cu o seară înainte de începerea competiţiei şi nu am avut timp să ne antrenăm nici la Vatra Dornei, dar nici la Latzfons, pot să spun că rezultatele sunt mulţumitoare. Nu am putut forţa prea tare de frica accidentărilor, am fost cu una din cele mai tinere echipe, junioarele Cristina Ciubotaru şi Ioana Ismană concurând în competiţia rezervată seniorilor. Urmează o săptămână foarte grea atât pentru echipă, cât şi pentru cei implicaţi în organizarea penultimei etape de Cupă Mondială, desfăşurată în perioada 8 – 10 februarie pe Pârtia Bucovina din Vatra Dornei. Sunt multe lucruri care mai trebuie puse la punct, sunt problemele mărunte, dar pentru care trebuie alocat timp. Ne dorim un rezultat cât mai apropiat de podium acasă”, ne-a spus antrenorul Octavian Pungovschi.