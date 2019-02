Handbal

La patru zile de la debutul în noul an în Liga Naţională, când a pierdut la un singur gol în partida de pe teren propriu cu Potaissa Turda, echipa de handbal a Universităţii Suceava are un nou meci dificil, pe terenul campioanei en-titre, Dinamo Bucureşti, duminică, de la ora 17.00. Gazdele vin după un eşec la Timişoara şi cu siguranţă vor tura motoarele la maximum în acest meci, mai ales că se află într-o situaţie nu tocmai roz în campionat şi ocupă locul opt, la 10 puncte în spatele liderului CSM Bucureşti, cu care are de disputat o restanţă.

„Suntem conştienţi că vom avea la Dinamo un meci foarte greu, mai ales că vin după un eşec şi au nevoie mare de puncte pentru a urca în clasament. Sunt sigur că vor tura motoarele la maximum în acest meci, în care noi ne dorim să ne facem jocul şi cel mai important e să nu ieşim cu accidentări”, a explicat antrenorul sucevean Adrian Chiruţ.

Pentru această deplasare, Universitatea va avea la dispoziţie acelaşi lot ca-n meciul cu Potaissa Turda, singurul jucător indisponibil rămânând în continuare Andrei Olariu.

Joi, în etapa a 17-a, Universitatea Suceava va avea un meci mult mai important în lupta pentru menţinerea în Liga Naţională, pe teren propriu, cu HC Buzău 2012.

Etapa a 16-a

CSM Bucureşti – Universitatea Cluj (sâmbătă, ora 13.00)

Dunărea Călăraşi – AHC Dobrogea Sud (sâmbătă, ora 17.30 – TVR 1)

Steaua Bucureşti – Minaur Baia Mare (sâmbătă, ora 17.30 – TVR 2)

Dinamo Bucureşti – CSU din Suceava (duminică, ora 17.00)

HC Buzău 2012 – Politehnica Timişoara (duminică, ora 17.30)

Potaissa Turda – CSM Făgăraş (duminică, ora 18.00)

CSM Focşani 2007 – CSM Bacău (duminică, ora 18.30)

Clasamentul Ligii Naţionale

1. CSM Bucureşti 14 11 1 2 391 323 34

2. AHC Dobrogea Sud 15 11 0 4 427 360 33

3. AHC Dunărea Călăraşi 15 10 3 2 441 397 33

4. AHC Potaissa Turda 15 9 3 3 432 396 30

5. CSA Steaua Bucureşti 15 9 2 4 429 395 29

6. Politehnica Timişoara 15 8 4 3 398 375 28

7. CSM Focşani 2007 15 8 1 6 405 371 25

8. CS Dinamo Bucureşti 14 7 3 4 421 380 24

9. CS Minaur Baia Mare 15 6 3 6 444 429 21

10. CSM Făgăraş 15 4 2 9 363 402 14

11. CSM Bacău 15 4 0 11 402 448 12

12. CSU din Suceava 15 3 2 10 353 416 11

13. CS HC Buzău 2012 15 2 0 13 365 426 6

14. CS Universitatea Cluj 15 0 0 15 367 520 0