Fotbal

Întrunit joi, Comitetul Executiv al Asociaţiei Judeţene de Fotbal a stabilit datele sezonului oficial de primăvară. Astfel, Liga a IV-a se va relua pe data de 3 martie, cu etapa a XIV-a, urmând ca pe data de 6 martie să se dispute ultima etapă a turului. Prima etapă din retur este programată pe 17 martie, ediţia de campionat 2018-2019 urmând să se încheie pe 9 iunie. O săptămâna mai târziu, campioana judeţului va disputa prima manşă a barajului pentru promovarea în Liga a III-a, jocul revanşă fiind programat pe 22 iunie. Returul Seriei I a Ligi a V-a se va derula în intervalul 24 martie – 2 iunie, în vreme ce întrecerea din Seria a II-a va începe la aceeaşi dată, însă se va încheia cu o săptămână mai devreme.

Partidele din sferturile de finală ale Cupei României se vor juca într-o singură manşă, pe 27 martie, iar semifinalele se vor desfăşura în sistem tur-retur, pe 17 aprilie şi 21 mai. Finala competiţiei va avea loc pe 16 iunie, pe stadionul Areni.

În ceea ce priveşte întrecerile juvenile, primii intră în competiţie în 2019 juniorii Under 11, pe data de 9 martie. Campionatul judeţean Under 13 se reia pe 16 martie, în vreme ce Campionatul Under 15 începe abia pe 6 aprilie.

„Sper ca întrecerile să se dispute în limitele fair-play-ului ca şi astă-toamnă. De asemenea, ne dorim ca vremea să ţină cu noi în prima parte a sezonului de primăvară, astfel încât să nu fim nevoiţi să operăm modificări ale sistemului competiţional din cauza timpului nefavorabil”, a declarat Ciprian Anton, preşedintele AJF Suceava.