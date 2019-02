Liga a III-a

Clubul Foresta a organizat ieri prima conferinţă de presă din 2019, prilej cu care au fost prezentate ultimele două achiziţii, fundaşul central Andrei Viţelaru şi mijlocaşul Alexandru Vremea. În vârstă de 34 de ani, Viţelaru, care a mai avut şi astă vară o tentativă de a ajunge pe Areni, a evoluat în cariera sa pentru formaţii ca Ceahlăul Piatra Neamţ, FCM Câmpina, CS Buftea, Academica Clinceni şi Racing Beirut (Liban). Alexandru Vremea (27 de ani), fost internaţional de juniori şi tineret în ţara vecină, se poate lăuda şi cu 5 selecţii în prima reprezentativă a Republicii Moldova. Acesta are în palmares o Cupă şi o Supercupă a Moldovei pe când evolua la Zimbru Chişinău, în CV-ul său mai regăsindu-se echipele Sfântul Gheorghe, Academia Chişinău şi Petrocub Hînceşti. De asemenea, pentru scurtă perioadă de timp, în 2017, Alexandru Vremea a fost legitimat la Politehnica Iaşi.

„Sunt bucuros pentru transferul la Foresta. Conducerea clubului mi-a prezentat un proiect ambiţios pe termen mediu şi sper ca împreună cu ceilalţi colegi să reuşim să oferim momente de bucurie fanilor suceveni”, a declarat Andrei Viţelaru. La rândul său, Alexandru Vremea a precizat că este foarte încântat că a ajuns pe Areni şi îşi doreşte să realizeze lucruri frumoase împreună cu Foresta.

„Aceste două transferuri sunt foarte importante pentru noi, pentru că îi considerăm pe Viţelaru şi Vremea ca fiind jucători de bază în viitorul angrenaj al echipei noastre, care va ataca promovarea în eşalonul al doilea în sezonul viitor. Avem mare încredere că seriozitatea şi experienţa de care dispun va reprezenta un atu important pentru Foresta”, a declarat vicepreşedintele grupării sucevene, Mihai Ungurian.

Nguyen, Sid-Ali şi Cem nu mai revin din Franţa

În această iarnă Foresta a mai semnat contracte de joc cu portarii Florin Logofătu (Viitorul Vereşti) şi Augustin Cărbune (LPS Suceava), mijlocaşul Daniel Bejenar (LPS Suceava) şi atacantul Andrei Pavel (Aerostar Bacău), în timp ce alţi cinci tineri jucători, este vorba de Alexandru Vamanu (FC Botoşani II), Andrei Marţolea (ex. LPS Suceava), Florin Chiseliţă, Gabriel Vatamaniuc şi Cristofor Voloc (toţi trei de la Zimbrul Siret), sunt încă în perioada de probă la formaţia suceveană.

„Campania noastră de achiziţii încă nu s-a încheiat. Dorim să transferăm jucători de calitate, astfel încât la vară să nu fim nevoiţi să căutăm iar. De asemenea, au revenit la echipă şi moldovenii Celeadnic şi Ghimp. Primul dintre ei a avut o problemă medicală pe care şi-a rezolvat-o, în vreme ce Ghimp sper să ne poată ajuta mai mult în retur, după ce o bună parte din sezonul de toamnă nu a putut să evolueze din cauza acelei probleme referitoare la viză. Pe de altă parte, am decis să ne despărţim şi de francezii Matthieu Nguyen, Sid-Ali Boudjila şi Seven Cem. Aceştia agreaseră să rămână la Foresta doar până la vară, or noi dorim să consolidăm un lot valoros, format din jucători pe care să ne putem baza o perioadă mai îndelungată de timp”, a precizat preşedintele Andrei Ciutac.

„Galben-verzii” joacă astăzi un amical cu CSM Paşcani pe terenul sintetic de la LPS

Referitor la obiectivul echipei sucevene pentru retur, antrenorul Selim Benachour a declarat următoarele:

„Suntem pe locul 6 la jumătatea întrecerii, destul de departe de primele poziţii. Cu siguranţă că dorim să pregătim încă de acum sezonul viitor, însă vom lupta să terminăm cât mai sus şi actuala ediţie de campionat. Cred că putem lua în calcul chiar o clasare pe podium”.

În altă ordine de idei, astăzi, cu începere de la ora 12.00, Foresta va disputa un nou joc amical pe terenul sintetic al Liceului cu Program Sportiv, în compania grupării de Liga a III-a CSM Paşcani. Până la startul sezonului oficial, programat pe 2 martie, sucevenii mai au programate meciuri de pregătire cu Aerostar Bacău (9 februarie), cu Ceahlăul Piatra Neamţ (13 şi 22 februarie), cu Şomuz Fălticeni (16 februarie) şi cu Juniorul Vaslui (20 februarie).

În prima etapă din retur, Foresta va juca pe teren propriu, cu FC 2 Botoşani.