Handbal, juniori III

Echipa de handbal juniori III a Clubului Sportiv Universitar din Suceava, pregătită de antrenorul Vasile Boca, reia sâmbătă competiţiile oficiale cu faza a doua a Campionatului Naţional. În primul meci, sucevenii vor întâlni în sala Şcolii „Ion Creangă” Suceava echipa AHC Dobrogea Sud din Constanţa. Faţă de sezonul trecut, Federaţia Română de Handbal a schimbat sistemul competiţional în fazele superioare. Dacă în 2018 a fost un singur turneu semifinal, cu 4 grupe a şase echipe, în acest campionat au fost create 4 grupe principale denumite „Valoare”, cu câte şase echipe, în care se va juca în sistem fiecare cu fiecare, tur – retur. La finalul grupei „Valoare”, echipele clasate pe locurile 1 şi 2 din cele 4 grupe se vor califica la Turneul Final „Valoare”, acolo unde se va da lupta pentru medaliile naţionale. Sucevenii s-au calificat în faza a doua de pe primul loc din serie şi pe lângă celelalte două calificate din grupa lor, CSM Bacău şi LPS Iaşi, vor mai juca şi cu CSM Focşani 2007, CSŞ Medgidia şi AHC Dobrogea Sud Constanţa.

„Nu putem spune că-n momentul de faţă echipa noastră se afla la potenţial maxim deoarece de la reluarea pregătirii şi până-n prezent am avut parte de mai multe accidentări, plus perioade de pauză la unii sportivi din cauza gripei. Este foarte important pentru noi să câştigam jocurile cu HCDS Constanţa şi CSM Bacău din primele două etape, pentru că după o să avem o pauză până la finalul lunii, perioadă în care sper să reatingem forma din returul grupelor zonale. Faptul că am terminat pe primul loc, fără înfrângere, grupele geografice ne obligă să ne îndeplinim obiectivul fixat la începutul anului şi să ne clasăm pe unul din primele 2 locuri la final de grupe principale pentru a participa la turneul final. Grupa din care facem parte este una foarte puternică, probabil cea mai echilibrată din ţară, pentru primele două locuri luptându-se cu şanse reale toate cele 6 echipe. Îmi doresc să ne putem pregăti în efectiv complet şi la capacitatea maximă în cel mai scurt timp pentru a avea şanse reale de calificare”, a explicat antrenorul sucevenilor, Vasile Boca.

Etapa I a grupei Valoare 4

CSM Bacău – CSŞ Medgidia

CSU Suceava – AHC Dobrogea Sud Constanţa

LPS Iaşi – CSM Focşani 2007