Handbal

După o lună şi jumătate de pauză competiţională, mâine seară, de la ora 18.00, echipa de handbal a Universităţii Suceava reia campionatul în Liga Naţională, cu o partidă dificilă pe teren propriu, în compania echipei de pe locul patru, Potaissa Turda. În perioada de pregătire, sucevenii au reuşit să facă şi două meciuri test în compania colegei din primul eşalon, CSM Focşani. Tot în această perioadă, oficialii clubului sucevean au încercat să urgenteze lucrurile cu actele sârbului Djordje Golubovici. Antrenorul Adrian Chiruţ a declarat că se aşteaptă permisul de muncă al sârbului, dar în proporţie de 90% acesta va putea juca miercuri. Pe de altă parte, antrenorul studenţilor este de părere că echipa ar fi avut nevoie de o perioadă mai lungă de pregătire.

„Aveam nevoie de o perioadă mai mare de pregătire, mai ales pentru nou-veniţi şi pentru jucătorii cu probleme medicale. Până la urmă acesta este programul şi vom reîncepe meciurile oficiale cu o confruntare dificilă. Per total cred că pregătirea a fost una bună, plus cele două partide test cu Focşani în care am rulat toţi jucătorii apţi. Mai avem două antrenamente până miercuri, plus şedinţe video şi încercăm să pregătim cât mai bine meciul cu Turda, o echipă puternică şi omogenă, ce de ani buni are un cuvânt de spus în Liga Naţională şi care chiar şi-n cupele europene s-a descurcat foarte bine. Va fi greu, dar aşa vor fi toate meciurile din acest sezon. Trebuie să luăm fiecare meci în parte, dar începem anul cu două etape de foc”, a explicat antrenorul Adrian Chiruţ.

Tehnicianul universitarilor mai este de părere că noul sistem de punctaj în play-off nu avantajează echipa, şi de aceea trebuie să lupte la victorie în fiecare meci, deoarece orice punct o va duce mai sus în clasament, astfel încât să evite ultimele două locuri, de pe care se retrogradează direct.

Nou-veniţii Dorin Dragnea şi sârbul Djordje Golubovici speră să ajute cât mai mult echipa suceveană la îndeplinirea obiectivului

La conferinţa de presă organizată ieri au participat şi cei doi jucători veniţi în această iarnă la Clubul Sportiv Universitar din Suceava, Dorin Dragnea şi sârbul Djordje Golubovici.

Primul jucător cu care universitarii au ajuns la o înţelegere este Dorin Dragnea, un handbalist în vârstă de 31 de ani ce evoluează în principal pe postul de centru, dar este polivalent şi poate juca pe toate posturile la linia de 9 metri. În cariera sa de până acum, Dorin Dragnea are o experienţă mare în Liga Naţională, unde a jucat pentru echipele: Steaua Bucureşti, Dinamo Bucureşti, Dinamo Braşov, Uztel Ploieşti, CSM Ploieşti, CSM Medgidia, CSM Bucureşti şi Pandurii Târgu Jiu.

„Am avut o accidentare la tendonul lui Ahile şi am stat la recuperare şase luni de zile. Am încercat să revin în teren mai repede, dar n-am putut, fapt pentru care am continuat pauza, iar în total au fost 10 luni. În momentul de faţă mă simt bine şi aştept jocul de miercuri. Mă ştiam cu mai mulţi jucători de aici şi vreau să mulţumesc echipei pentru felul în care m-a primit. Mă înţeleg foarte bine cu noii colegi şi sper să scoatem împreună rezultate cât mai bune şi să îndeplinim obiectivul”, a explicat Dorin Dragnea.

Cel de-al doilea jucător venit în această iarnă la Suceava este sârbul Djordje Golubovici, un handbalist în vârstă de 27 de ani, ce joacă pe postul de inter dreapta şi-l va înlocui pe grecul Nicolaos Siamatas, jucător de care Universitatea s-a despărţit la finalul anului trecut. Djordje Golubovici a evoluat în sezonul trecut la HC Odorhei, dar are experienţă şi-n cupele europene, când a evoluat pentru echipe din Ungaria, Spania şi Serbia, inclusiv în Liga Campionilor.

„Când am venit la finalul lunii decembrie, staff-ul şi jucătorii de la Suceava m-au primit foarte bine şi au fost politicoşi. După părerea mea, românii sunt asemănători cu sârbii la capitolul spirit de luptă. Mă simt bine aici în acest oraş şi la acest club. În ultimul an am stat destul de mult din cauza unei accidentări, dar m-am pregătit foarte bine în ultima lună şi cred că sunt pregătit pentru a evolua în a doua parte a sezonului şi pentru a ajuta echipa. Sper să se rezolve cu toate actele şi să pot evolua în meciul de miercuri. Ca jucător, pot să spun că sunt specializat pe aruncările de la 9 metri şi de la distanţe mai mari, dar în acelaşi timp pot să fiu şi un bun pasator în faze decisive”, a explicat sârbul Djordje Golubovici.

Pentru meciul de mâine, singurul indisponibil din tabăra suceveană este Andrei Olariu, care se află încă la recuperare. Antrenorul Adrian Chiruţ a mai spus că „ceilalţi jucători ce au avut probleme nu sunt încă 100% recuperaţi şi de aceea îmi doresc să joace toţi, deoarece nu cred că vom rezista 60 de minute, şi astfel vom putea să ne facem jocul în viteză”.

Etapa a 15-a

AHC Dobrogea Sud – HC Buzău 2012 (marţi)

Universitatea Cluj – CSM Focşani 2007 (miercuri)

Minaur Baia Mare – Dunărea Călăraşi (miercuri, ora 17.30 TVR HD)

CSU din Suceava – Potaissa Turda (miercuri, ora 18.00)

CSM Bacău – Steaua Bucureşti (miercuri, ora 18.00)

CSM Făgăraş – CSM Bucureşti (miercuri, ora 18.00)

Politehnica Timişoara – Dinamo Bucureşti (joi, ora 17.30 TVR HD)

Clasamentul Ligii Naţionale

1. CSM Bucureşti 13 11 1 1 367 294 34

2. AHC Dobrogea Sud 14 10 0 4 397 338 30

3. AHC Dunărea Călăraşi 14 9 3 2 409 366 30

4. AHC Potaissa Turda 14 8 3 3 407 374 27

5. CSA Steaua Bucureşti 14 8 2 4 399 369 26

6. Politehnica Timişoara 14 7 4 3 371 349 25

7. CS Dinamo Bucureşti 13 7 3 3 395 353 24

8. CSM Focşani 2007 14 7 1 6 380 350 22

9. CS Minaur Baia Mare 14 6 3 5 413 397 21

10. CSM Bacău 14 4 0 10 376 418 12

11. CSM Făgăraş 14 3 2 9 334 378 11

12. CSU din Suceava 14 3 2 9 332 394 11

13. CS HC Buzău 2012 14 2 0 12 343 396 6

14. CS Universitatea Cluj 14 0 0 14 349 496 0