Juniorii Carbune si Bejenar au ajuns in curtea Forestei

Liga a III-a

Juniorii Augustin Cărbune și Daniel Bejenar de la Liceul cu Program Sportiv Suceava, alături de atacantul Andrei Pavel, venit de la Aerostar Bacău, sunt primii jucători transferați de Foresta în această iarnă. Cărbune are 19 ani și este component al echipei naționale de juniori a Republicii Moldova, în vreme ce mijlocașul Bejenar este cu un an mai tânăr. Cei doi sunt așteptați să debuteze sub comanda antrenorului Selim Benachour, miercuri, cu ocazia meciului amical pe care „galben-verzii” îl vor disputa pe terenul sintetic din cartierul George Enescu tocmai împotriva celor de la LPS. Cu acest prilej, vor fi testați și o serie de fotbaliști tineri proveniți de la diferite echipe din județ, este vorba de Cristofor Voloc, Gabriel Vatamaniuc și George Boinicu (toți trei de la Zimbrul Siret), Ionuț Lăcătușu (Siretul Dolhasca), Alexandru Danilescu (Recolta Fântânele) și Andrei Marțolea, un fost junior de la LPS Suceava.

Pentru această săptămână Foresta mai are perfectat un joc test cu CSM Pașcani, pe 1 februarie, până la startul sezonului oficial, programat pe 2 martie, sucevenii urmând să se mai dueleze cu Aerostar Bacău (9 februarie), cu Ceahlăul Piatra Neamț (13 și 22 februarie), cu Șomuz Fălticeni (16 februarie), și cu Juniorul Vaslui (20 februarie).

În prima etapă din retur, Foresta va juca pe teren propriu, cu FC 2 Botoșani.