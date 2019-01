Rugby

Naționala de rugby seniori a României se află în pregătire pentru debutul într-o nouă ediție a turneului Rugby Europe International Championship 2019. După un prim stagiu de pregătire centralizată ce a avut loc la Complexul Sportiv Snagov, ieri, stejarii s-au reunit din nou, pentru a doua oară în acest an și se vor antrena în primă fază la Izvorani. În lotul convocat pentru al doilea stagiu se află și doi jucători din județul Suceava, descoperiți și formați la Clubul Sportiv Școlar din Gura Humorului, ambii de la Steaua București. Este vorba de Daniel Plai, jucător ce a fost și la primul stagiu, și de căpitanul steliștilor, Viorel Lucaci, sportiv ce are deja peste 50 de selecții la naționala României. De altfel, pentru prima parte a stagiului, staff-ul tehnic al naționalei a convocat 28 de jucători care evoluează în campionatul intern, astfel: 10 – CSM București, 7 – CSA Steaua București, 7 – Timișoara Saracens și 4 – CSM Știința Baia Mare.

Duminică, România va pleca în Portugalia, unde va susține un meci de pregătire cu echipa țării gazdă, pe 30 ianuarie, ora 20:00 (ora locală) pe Estadio Universitario din Lisabona. După stagiul lusitan, Stejarii vor reveni în țară, unde se vor pregăti pentru debutul REIC 2019, care va avea loc pe 9 februarie, la Cluj, cu Georgia. În săptămâna dinaintea debutului se vor alătura lotului și jucătorii care evoluează în Franța, respectiv Anglia, printre care se va afla cu siguranță și căpitanul Stejarilor, humoreanul Mihai Macovei, ce evoluează în Hexagon, șanse de convocare în această campanie având și Vlad Nistor și Răzvan Ilișescu, sportivi ce joacă tot în Franța.

„În primul rând trebuie să-i cunosc pe toți jucătorii și spun asta gândindu-mă la cei foarte tineri, cu care nu am lucrat până acum, să vedem în ce formă se află, fizic, mental. Doresc să am discuții cu fiecare jucător în parte, să vad ce obiective, motivație și gânduri are, și, evident, discuții colective în care să le putem prezenta obiectivele pe care le avem setate pentru REIC 2019, cum am gândit pregătirea, sistemul de joc. Este foarte important că avem acest meci de pregătire cu Portugalia pentru că astfel putem avea o evaluare corectă a jucătorilor, este un meci pe care ni-l doream pentru că sunt băieți care nu au mai jucat din noiembrie și asta se simte pe teren. Vom debuta în competiție cu un meci greu, împotriva Georgiei, iar gândul nostru a fost să facem un lot mai larg pentru această partidă, să ne putem antrena în condiții cât mai bune afară, de aceea Portugalia este o opțiune foarte bună, pentru că la noi în țară, la temperaturi puțin peste zero grade, e greu să poți face o pregătire profesionistă”, a declarat Marius Tincu, antrenorul principal interimar al României.

România va debuta în Rugby Europe International Championship 2019 pe data de 9 februarie într-un meci împotriva campioanei en-titre, Georgia. Meciul va avea loc pe Cluj Arena, la Cluj, cu începere de la ora 14:00 și va fi transmis de către Telekom Sport. Naționala va juca mai apoi pe 16 februarie cu Germania la Botoșani, pe 3 martie la Madrid, cu Spania, pe 9 martie la Botoșani cu Rusia și pe 17 martie la Bruxelles.