Transfer

Fotbalistul sucevean Alexandru Buziuc s-a despărţit la începutul lunii ianuarie de formaţia de primă ligă Gaz Metan Mediaş, grupare cu care s-a aflat sub contract timp de patru ani şi jumătate. Atacantul în vârstă de 24 de ani n-a stat însă mult timp fără echipă, alegând să semneze în cursul acestei săptămâni cu formaţia Academica Clinceni. Ilfovenii au avut un parcurs formidabil în prima parte ediţiei de campionat 2018-2019 a Ligii secunde, ocupând locul doi în clasament după disputarea a 21 de etape din actualul sezon, cu unul mai puţin decât liderul Sportul Snagov.

„Mă bucur că am ajuns la Academica Clinceni. Chiar dacă am avut şi alte oferte, am decis să vin la Clinceni pentru că m-a atras proiectul de aici. Academica este o echipă care se bate pentru promovarea în Liga I, fără a exista însă o presiune a rezultatului, situaţie în care se află celelalte contracandidate. Astfel, vom putea munci în linişte pentru îndeplinirea obiectivului”, a declarat jucătorul descoperit de Sporting Suceava.

Alex Buziuc a debutat pe prima scenă a fotbalului românesc în urmă cu 5 ani, pe când evolua la FC Vaslui, reuşind să strângă un număr de 83 de prezenţe în Liga I.