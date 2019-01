Competiţie

Staţiunea Vatra Dornei va găzdui, în perioada 8 – 10 februarie, penultima etapă a Cupei Mondiale pentru seniori la sanie pe pistă naturală. Vor participa sportivi din 15 ţări, printre care şi favoriţii probei din Austria, Italia şi Rusia, dar şi, în premieră, sanieri din Japonia. Directorul Clubului Sporturilor de Iarnă Vatra Dornei, prof. antrenor Delia Ivaş, şi prof. antrenor Octavian Pungovschi spun că sunt în grafic cu organizarea necesară pentru o astfel de competiţie, dar şi la standardul ridicat impus începând sezonul 2012 – 2013, când pista construită în nord-estul României a intrat în circuitul internaţional de sanie pe pistă naturală.

„Suntem în pregătiri intense pentru amenajarea pârtiei, care este obiectivul principal al acestei perioade. Aşa cum am mai spus cel puţin 50 % din organizare înseamnă calitatea gheţii de pe pârtie. Din acest punct de vedere nu stăm rău dar nici grozav, prognoza meteo se schimbă de la o zi la alta. Volumul de muncă este foarte mare în această perioadă, lucrăm noaptea la pârtie, atunci ne ajută temperaturile, ziua nu prea putem pentru că temperaturile sunt la limită. În pregătirea pârtiei fiecare greşeală costă şi dacă dăm cu apă când temperatura nu ne ajută am stricat mai mult decât producem. Am periat toată pădurea să băgăm zăpadă pe pârtie, acum ninge în fiecare zi câte un pic, dar zăpada nu ne mai ajută şi trebuie să o scoatem de pe pârtie. Pregătirea pârtiei are un anumit specific, până la începerea competiţiei pe asta ne axăm, şi în mod sigur vom asigura calitate. Anul trecut, toţi colegii noştri din Rusia, Austria au anulat cel puţin câte o competiţie, noi nu am anulat niciuna de când avem pârtia Bucovina şi sper să nu avem ocazia să anulăm, chiar dacă nu avem condiţiile de altitudine pe care le au alte ţări în care se organizează Cupa Mondială sau Campionatul Mondial”, ne-a spus profesorul Octavian Pungovschi, antrenorul lotului de sanie al României şi „principalul vinovat” în organizarea competiţiilor de sanie internaţionale în staţiunea Vatra Dornei.

Pentru a se asigura că pârtia va arăta impecabil peste două săptămâni, când sanierii străini vor ajunge la Vatra Dornei venind direct de la Campionatul Mondial care se va desfăşura în perioada 31 ianuarie – 3 februarie la Latzfons, Italia, Octavian Pungovschi nu va însoţi lotul României înSüdtirol-ul italian.

Lotul de sanie a pierdut „o piesă grea”

De la Octavian Pungovschi am aflat că şi în lotul de sanie au apărut unele probleme.

„Campioana naţională Anişoara Hutopilă, simbolul şi o una din piesele grele ale echipei, fiind sportiva cu cea mai mare experienţă în proba feminină, a suferit o intervenţie chirurgicală vineri şi nu va apuca să se refacă până la competiţie. Mai sunt şi alte mici probleme de lot, pe care nu ştim dacă le vom rezolva până la startul competiţiei. Unul dintre sanierii de bază nu a putut încă confirma participarea, alţii vor veni pe 6, 7 februarie, deci nu vor mai avea timp de antrenamente. Vom participa, dar obiectivul nu mai poate fi acelaşi. Până acum nu am avut la nici o competiţie obiectiv de participare, încercăm şi de această dată să ne batem şi să fim cât mai aproape de primii trei, dar nu ştiu în ce măsură vom reuşi. Încercăm să fim optimişti, să ne încadrăm cu pregătirile într-un anumit grafic, în funcţie de cum ne permite vremea şi cum se va reuni lotul. Stăm noaptea cu sportivii pe pârtie pentru că ziua nu ne ajută deloc temperaturile”, a precizat Octavian Pungovschi.