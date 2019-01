Handbal

Aflată în perioada de pregătire de iarnă, echipa de handbal seniori a Clubului Sportiv Universitar din Suceava a disputat sâmbătă al doilea meci test în compania colegilor din Liga Naţională de la CSM Focşani. Disputat tot la Bacău, ca şi acum o săptămână, meciul a fost câştigat de elevii lui Sandu Iacob cu scorul de 30 – 28. În această întâlnire, antrenorul sucevenilor, Adrian Chiruţ, n-a putut conta pe mai mulţi jucători importanţi, ce se află la recuperare după accidentări sau operaţii, precum Burlacu, Olariu, Petrea sau Baican. Totuşi, noul venit Dorin Dragnea a debutat într-un meci în tricoul universitar şi a reuşit să înscrie trei goluri, într-o partidă în care scorul a contat mai puţin. Prima repriză a aparţinut focşănenilor, care au avut şi cinci goluri avans, iar la pauză au condus cu 18 – 14. În partea a doua, Universitatea Suceava a jucat mai bine, a reuşit să egaleze la 23, dar pe final de joc elevii lui Sandu Iacob au fost mai eficienţi la finalizare şi s-au impus la două goluri, după ce în primul meci au câştigat după loviturile de departajare.

CSU Suceava a abordat acest meci cu un lot format din jucătorii: Erhan (1 gol), Duman, Andrei – portari, Tîrzioru (6), Lupu (5), Ionescu (3), Dragnea (3), Adomnicăi (3), Ciubotariu (2), Costea (2), Lakovic (1), Şoldănescu (1), Sandu (1), Golubovic şi Oancea.

Antrenorii Adrian Chiruţ şi Sandu Iacob au fost mulţumiţi de evoluţia celor două echipe în ambele întâlniri

La finalul meciului de sâmbătă, antrenorul sucevenilor s-a arătat mulţumit de creşterea în joc a echipei sale, mai ales la viteza de pasare, acolo unde sucevenii au avut temă de lucru în acest meci.

„Au fost două meciuri diferite, dar eu unul sunt bucuros c-am găsit Focşaniul să facem aceste partide de pregătire. Sunt bucuros că-n acest meci a intrat şi Dorin Dragnea, chiar dacă nu este încă în ritmul echipei. Faţă de primul meci, în cel de-al doilea s-a văzut o creştere în ritmul de pasare, dar şi în atac, acolo unde am mai lucrat în ultima săptămână şi-am pus în practică la acest meci, mai mult pentru sârbul Golubovici, jucător ce a început să înţeleagă jocul nostru şi uşor-uşor să se integreze în echipă”, a explicat antrenorul Adrian Chiruţ.

De cealaltă parte, antrenorul focşănenilor, Sandu Iacob, a fost de părere că cele două meciuri au fost foarte utile ambelor formaţii, deoarece efortul e mult mai bun decât în pregătirea fizică generală.

„A fost acelaşi ciclu săptămânal pe care l-am am avut şi anterior. Am încercat să terminăm fiecare perioadă cu câte un joc amical, lucru pe care l-am reuşit datorită amabilităţii celor de la Suceava, cărora le mulţumim. Cred că ambele echipe şi-au atins obiectivul prin aceste meciuri la final de săptămână. A fost doar efort specific, de care avem nevoie, deoarece nu se compară cu pregătirea fizică generală. Am avut teme diferite în cele două meciuri şi acest lucru ne ajută în procesul de pregătire şi nu-mi pot da seama de un progres anume, dar sper ca pe 30 iunie, când reîncepem meciurile oficiale, să fim la un nivel foarte bun”, a explicat Sandu Iacob.

Până la reluarea meciurilor oficiale, sucevenii şi-ar mai dori un meci de pregătire, pe care cel mai probabil îl vor face în cadrul lotului, cu echipa a doua.

Liga Naţională se reia pe 30 ianuarie, cu a doua etapă din retur

Universitatea Suceava va relua campionatul pe 30 ianuarie, în etapa a doua din retur, când va întâlni pe teren propriu echipa de pe locul patru, Potaissa Turda.

La finalul returului, ultimele şase clasate vor intra în turneul play-out, unde nu vor mai conta punctele acumulate până atunci, ci vor primi un punctaj în funcţie de loc, astfel că locul 9 (adică locul 1 din această fază) va primi 5 puncte, locul 10 – 4 puncte, locul 11 – 3 puncte, locul 12 – două puncte, locul 13 – un punct, iar ultimul loc va rămâne cu 0 puncte. Ca şi anul trecut, după turul şi returul din play-off, ultimele două clasate vor retrograda direct, locurile 3 – 4 vor merge la turneul de baraj pentru menţinere, iar primele două vor rămâne direct în Liga Naţională.