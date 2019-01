Rugby

După o pauză de mai bine de două luni de zile, în care s-a aflat la recuperare după o accidentare la umăr, internaţionalul român din Gura Humorului Vlad Nistor a revenit zilele trecute în teren şi a obţinut primul succes din 2019 cu echipa sa de club, US Seynoise, din oraşul francez La Seyne sur Mer. Vlad Nistor a fost titular şi a jucat toate cele 80 de minute în primul meci din acest an al echipei sale, pe teren propriu, partidă câştigată cu scorul de 30 – 23 în faţa celor de la Villeurbanne, în Federale 1, a treia ligă franceză. La 24 de ani, Vlad Nistor are 24 de selecţii în naţionala de seniori a României, unde, ca şi la echipa de club, evoluează în linia a treia a grămezii. În vara anului trecut, humoreanul a făcut o schimbare în cariera sa, schimbând cluburile în acelaşi eşalon din Franţa.

„Anul 2018 a fost destul de greu pentru mine, pentru că n-am reuşit să ne îndeplinim obiectivul, acela de a urca în Pro D2 cu Albi, şi am fost nevoit să plec. Am ajuns în vară la echipa la La Seyne, un club semiprofesionist unde m-am integrat foarte repede şi cu care am câştigat primele patru meciuri din campionat. Din păcate o accidentare la umăr m-a ţinut mai mult de două luni în afara terenului. Pe de altă parte, descalificarea României de la Cupa Mondială a fost o mare dezamăgire pentru noi toţi, însă acum nu trebuie să privim în urmă şi trebuie să trecem peste şi să facem tot ceea ce ne stă în putinţă pentru a readuce naţionala acolo unde-i este locul. Sper ca-n anul 2019 să-mi revin cât mai bine şi cât mai repede, astfel încât să pot evolua foarte bine şi să-mi ajut echipa în meciurile ce vor urma”, a explicat rugbistul humorean Vlad Nistor.

Născut pe 26 martie 1994, humoreanul Vlad Nistor are 1,92 metri şi 105 kilograme şi joacă în linia a treia a pachetului de înaintare. Fost component şi căpitan al naţionalelor sub 17, 18 şi 19 ani, cu care a evoluat la trei campionate europene, Vlad a debutat la naţionala de seniori la doar 19 ani, în 2013, într-un meci câştigat în faţa Rusiei în Rugby Europe Championship. De atunci şi până în prezent, humoreanul a strâns nu mai puţin de 24 de selecţii pentru naţionala de seniori. În anul 2012, Vlad a plecat de la CSŞ Gura Humorului la Academia de Rugby a clubului francez Castre Olimpique, unde a jucat la juniori, iar mai apoi la grupele superioare de vârstă. În anul 2016, Vlad Nistor a semnat cu echipa SC Albi, din eşalonul II al Franţei, făcând astfel pasul la seniori, la profesionişti. Din vară, Vlad evoluează tot în Federale 1 la echipa US Seynoise din oraşul francez La Seyne sur Mer.