Rugby

Rugbistul sucevean Răzvan Ilișescu a început anul 2019 cum nu se putea mai bine. Fiul fostului internațional sucevean, Gheorghe Ilișescu, Răzvan a reușit primul eseu din acest an, în primul său meci din 2019 pentru echipa Blagnac Sportif Club Rugby, în Federale 1, a treia ligă ca valoare din Franța. Răzvan a fost titular în acest meci, în linia a treia a grămezii, și reușit o încercare în minutul 57 și a ieșit din teren două minute mai târziu, echipa sa câștigând meciul din deplasarea de la Graulhet cu punct bonus ofensiv, scor 40 – 3. Răzvan Ilișescu se află cu echipa sa pe locul II în Federale 1, campionat în care luptă pentru promovarea în eșalonul doi din Franța, PRO D2.

Anul trecut, în luna martie, la 24 de ani, Răzvan Ilișescu a debutat în naționala de seniori a României, în meciul cu Belgia, și până la finalul anului a bifat mai multe convocări și prezențe în teren în meciurile stejarilor, oficiale sau test.

Răzvan Ilişescu a preluat tradiţia de la tatăl său şi s-a apucat de rugby la vârsta de 9 ani, după ce a cochetat timp de trei ani cu fotbalul. La 11 ani a evoluat un an la echipa Soyaux Angoulême, după care s-a mutat cu familia la Saumur, unde a mai evoluat la juniori încă patru ani, antrenor fiindu-i tatăl său, Gheorghe Ilişescu. În anul 2010 a plecat la centrul de formare US Tours, unde a studiat şi a jucat până în 2013, la o echipă antrenată tot de tatăl său. La 17 ani, Răzvan a jucat în Federale 2 şi în acelaşi timp a debutat la naţionala României sub 19 ani, alături de humoreanul Vlad Nistor, sportiv cu care a legat o prietenie strânsă şi cu care a luat locul cinci la Campionatul European. În 2013 a ajuns la centrul de formare al clubului Castres Olympique, unde a fost din nou coleg cu Vlad Nistor. Răzvan Ilişescu a jucat în eşalonul trei din Franţa, Federale 1, la echipa US Graulhet, în 2015 evoluând şi pentru naţionala A de seniori a României, dar şi pentru cea de rugby în 7. În prezent, Răzvan evoluează tot în Federale 1, la echipa BSCR (Blagnac Sportif Club Rugby).