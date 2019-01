Rugby

Echipa de seniori Rugby Club Gura Humorului va începe de luni antrenamentul cu tot lotul de jucători, în vederea pregătirii pentru a doua fază a Diviziei Naționale, cea a turneului play-off. Sportivii pregătiți de antrenorii Andrei Varvaroi, Ștefăniță Rusu și Mihai Coca nu au întrerupt pregătirea, ci s-au antrenat individual în ultima perioadă, mai ales în sala de forță, dar și afară. Rugbiștii humoreni și-au programat în luna martie o perioadă de pregătire centralizată de mai multe zile la Gura Humorului, în aceeași perioadă în care vor veni mai mulți antrenori de la echipa engleză Oundle RFC, în baza unui parteneriat al Clubului Sportiv Școlar din Gura Humorului și al unuia din sponsorii clubului, DHL România. Tot în perioada de pregătire, humorenii își doresc să facă și mai multe meciuri test, în primă fază cu echipa de juniori sub 17 ani CSȘ Gura Humorului și mai apoi cu echipe de seniori, cea mai viabilă variantă fiind cu cealaltă reprezentantă a județului Suceava în Divizia Națională, CSM Suceava. O parte dintre jucătorii echipei de seniori, mai exact juniorii sub 19 și 20 de ani împrumutați de la Iași, au început deja pregătirea acasă, sub comanda antrenorului Mihai Stuparu.

„Încă nu avem schițat program complet de pregătire, dar cu siguranță vom avea un cantonament când vor veni antrenorii din Anglia, în martie, când vrem să profităm la maxim de experiența și cunoștințele oaspeților noștri. De fapt, noi n-am întrerupt pregătirea, fiecare jucător antrenându-se individual, dar de luni ne vom reuni și vom începe pregătirea împreună, cu tot lotul. Vom vedea și ce meciuri de pregătire vom face, cel mai ușor fiind cu echipa din Suceava, care cu siguranță își va dori acest lucru. Tot în această perioadă am hotărât să ne implicăm și-n viața comunității, cu mai multe acțiuni sociale, prima fiind spre finalul lunii, când vom dona sânge la centrul de la Suceava”, a explicat managerul jucător al echipei RC Gura Humorului, Ștefăniță Rusu.

Pe 15 ianuarie va avea loc tragerea la sorți pentru turneul play-off din Divizia Națională

Humorenii și sucevenii vor afla marți, pe 15 ianuarie, câte meciuri vor avea pe teren propriu și câte în deplasare, în turneul play-off, după tragerea la sorți ce va avea loc la sediul Federației Române de Rugby. Pe lângă RC Gura Humorului și CSM Suceava, în această fază mai e Știința Petroșani, CS Năvodari, RC Bârlad și RC Grivița București. Toate echipele vor porni cu 0 puncte, iar la tragerea la sorți se va stabili ordinea lor, dar și turul berger, în urma căruia se va ști cine va avea trei meciuri acasă și două-n deplasare sau invers. Play-off-ul este programat în perioada 30 martie – 27 aprilie, primele patru clasate urmând să se califice în semifinale. Play-out-ul se va disputa în aceeași perioadă în sistem tur-retur între echipele CSU Arad, CSM Sibiu și CSM Galați.

„Nu avem nici o emoție la această tragere la sorți, deoarece noi ne-am îndeplinit obiectivul, acela de a ajunge aici, iar fiecare meci în plus este un bonus. E drept că ne-am dori deplasări mai economice din punct de vedere financiar, cea mai bună variantă pentru noi fiind cea cu trei meciuri acasă și două în deplasare, din care unul ar fi perfect la Suceava”, a explicat Ștefăniță Rusu.