Rugby

După ce a ratat pentru prima dată în istorie calificarea la un turneu final al Cupei Mondiale, competiţie ce va avea loc în acest an în Japonia, din cauza folosirii unui jucător ce nu avea drept de joc, naţionala de rugby seniori a României reia pregătirea pentru un nou sezon în Rugby Europe International Championship 2019, a doua competiţie ca valoare pe continent după Turneul celor 6 Naţiuni. Reunirea lotului va avea loc duminică, la sediul Federaţiei Române de Rugby, iar mai apoi se va pleca la Snagov, unde stejarii au programat un stagiu de pregătire fizică până pe 18 ianuarie.

La acest prim cantonament al naţionalei a fost convocat şi humoreanul Daniel Plai, sportiv ce evoluează pe postul de mijlocaş la deschidere la Steaua Bucureşti. La acest stagiu au fost convocaţi numai jucătorii din campionatul intern, mai puţin cei de la Timişoara Saracens, echipa care evoluează în Challenge Cup şi care va susţine pe 11 şi 18 ianuarie ultimele două meciuri din Grupa 1. Excepţie face Cătălin Fercu, care se alătură Stejarilor, acesta nefăcând deplasarea cu sarazinii din Banat din cauza problemelor pe care le are legate de zborul cu avionul. Astfel, au fost convocaţi 23 de sportivi, 12 înaintaşi şi 11 jucători de trei sferturi, provenind de la patru cluburi din SuperLigă: CSM Bucureşti, CSA Steaua Bucureşti, CSM Ştiinţa Baia Mare şi SCM Timişoara. Pentru acest stagiu de pregătirea jucătorilor se va ocupa Danie de Villiers – antrenor, James de Lacey – preparator fizic, Vlad Ilie – doctor şi Marius Todosi – kinetoterapeut.

România va debuta în Rugby Europe International Championship 2019 pe data de 9 februarie, într-un meci împotriva campioanei en-titre, Georgia. Meciul va avea loc pe Cluj Arena, la Cluj, cu începere de la ora 14:00 şi va fi transmis de către Telekom Sport. Naţionala va juca mai apoi pe 16 februarie cu Germania la Botoşani, pe 3 martie la Madrid, cu Spania, pe 9 martie la Botoşani cu Rusia şi pe 17 martie la Bruxelles.

Daniel Plai a fost descoperit şi format la Clubul Sportiv Şcolar din Gura Humorului

Daniel Plai a început foarte devreme rugby-ul, de la aproximativ 7 ani, iar talentul nativ pentru acest sport l-a ajutat să progreseze mult. Descoperit şi format de antrenorul Florin Nistor, Daniel a făcut parte dintr-o generaţie foarte bună a clubului din Gura Humorului, cu care a reuşit să obţină trei medalii naţionale. În anul 2011, CSŞ Gura Humorului a pierdut finala naţională la loviturile de departajare în faţa Stelei Bucureşti, turneu final la care Daniel Plai a fost desemnat cel mai bun jucător. Un an mai târziu, echipa condusă de Florin Nistor pierdea din nou finala la sub 18 ani la Constanţa, iar în 2013 a reuşit să devină campioană naţională a României cu Daniel Plai titular. În vara aceluiaşi an, Daniel pleca la Politehnica Iaşi alături de alţi doi colegi de echipă, Cremeniţchi şi Vaman. La această echipă, Plai a devenit foarte repede un jucător exponenţial. După doi ani în care a evoluat în eşalonul secund la Politehnica Iaşi, Daniel a reuşit în anul 2016 să promoveze cu echipa în SuperLigă. Astfel, în turul de campionat a avut ocazia să fie adversar cu modelul său din copilărie, Cătălin Fercu, jucător ce a evoluat un an în Anglia, iar în vara acelui an s-a reîntors la Timişoara.

Unul dintre cele mai frumoase momente de până atunci ale jucătorului humorean a fost convocarea la echipa naţională, la meciurile test din toamna lui 2016, când la pregătirea alături de Stejari a avut o nouă întâlnire cu Cătălin Fercu, cu care acum este coleg în primul XV al naţionalei. După desfiinţarea echipei din Iaşi, în vara anului trecut, Daniel Plai a ajuns la Steaua Bucureşti, unde este unul din cei mai importanţi jucători ai grupării din Capitală, pe postul de mijlocaş la deschidere. Tot anul trecut, rugbistul humorean a fost titular sau în lotul naţionalei de seniori a României.