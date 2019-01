Handbal

După aproximativ două săptămâni de vacanţă, componenţii echipei de handbal seniori a Clubului Sportiv Universitar din Suceava, ce evoluează în Liga Naţională, au revenit vineri seară la pregătire, în sala „Dumitru Bernicu” din cadrul Liceului cu Program Sportiv din Suceava. Studenţii au revenit la antrenamente imediat după trecerea în noul an, deoarece campionatul se va relua peste doar trei săptămâni, timp în care trebuie să ajungă din nou în cea mai bună formă sportivă, pentru a putea lupta cu succes pentru îndeplinirea obiectivului, acela de menţinere în Liga Naţională.

La primul antrenament din acest an, unul de acomodare la efort, au fost prezenţi majoritatea jucătorilor, excepţie făcând sârbul Lakovic, care a absentat motivat pentru un eveniment fericit în familie şi se va alătura de astăzi lotului universitar. Mai mult, la reunirea lotului sucevean au participat şi doi jucători experimentaţi, cu care oficialii echipei au ajuns la o înţelegere în această perioadă de vacanţă.

Dorin Dragnea este un jucător polivalent, cu o mare experienţă în Liga Naţională

Primul jucător cu care universitarii au ajuns la o înţelegere este Dorin Dragnea, un handbalist de 31 de ani, ce evoluează în principal pe postul de centru, dar este polivalent şi poate juca pe toate posturile la linia de 9 metri. În cariera sa de până acum, Dorin Dragnea are o experienţă mare în Liga Naţională, unde a jucat pentru echipele: Steaua Bucureşti, Dinamo Bucureşti, Dinamo Braşov, Uztel Ploieşti, CSM Ploieşti, CSM Medgidia, CSM Bucureşti şi Pandurii Târgu Jiu.

„Am venit la Suceava cu gânduri mari. În primul rând vreau să revin la forma sportivă pe care am avut-o la Dinamo Bucureşti şi-n al doilea rând vreau să ajut echipa Universităţii să-şi îndeplinească obiectivul. Dintre noii colegi doar cu Bogdan Baican am mai jucat împreună, la Dinamo Braşov. CSU Suceava este o echipă tânără şi ambiţioasă, una ce are şi jucători experimentaţi cu care îmi doresc să terminăm cu bine acest sezon”, a explicat Dorin Dragnea.

Cel de-al doilea jucător venit în această iarnă la Suceava este sârbul Djordje Golubovic, un handbalist de 27 de ani, ce joacă pe postul de inter dreapta, şi-l va înlocui pe grecul Nicolaos Siamatas, jucător de care Universitatea s-a despărţit la finalul anului trecut. Djordje Golubovic a evoluat în sezonul trecut la HC Odorhei, dar are experienţă şi-n cupele europene, când a evoluat pentru echipe din Ungaria, Spania şi Serbia, inclusiv în Liga Campionilor.

Alin Petrea şi Andrei Olariu sunt încă la recuperare şi nu se pot antrena normal

La primul antrenament din anul 2019 au ajuns şi jucătorii ce se află la recuperare după accidentări sau operaţii. Astfel, Gabriel Burlacu a reluat antrenamentele, dar mai are perioadă test în care va vedea dacă nu va recidiva problema de la spate. Bogdan Baican şi Adi Târzioru se antrenează şi ei normal după ce au avut probleme la finalul anului, în timp ce Alin Petrea şi Andrei Olariu mai au de stat aproximativ 10 zile, perioadă în care fac recuperare activă.

„Avem două zile de reacomodare la efort şi mă bucur că jucătorii cu probleme medicale se simt din ce în ce mai bine după recuperarea făcută. Am încredere totală în ei, dar şi-n jucătorii veniţi acum la echipă. Pe Dragnea îl ştiu de foarte mulţi ani, un jucător cu un potenţial enorm, care a fost revelaţia campionatului acum câţiva ani. Mai e şi Golubovic, jucător ce i-a luat locul lui Siamatas, pe inter dreapta, unde aveam nevoie şi unde e greu să găseşti stângaci. Ideea e să vedem cum se vor adapta după această perioadă de pregătire. O să avem două meciuri de pregătire cu CSM Focşani, la finalul săptămânilor viitoare, la mijlocul drumului, la Bacău, iar în ultima săptămână vom vedea cu cine mai jucăm, iar dacă nu vom avea adversar vom juca între noi, cu echipa a doua. Perioada e scurtă şi nu avem prea mult timp de încărcări la capitolul fizic, iar dorinţa mea e să aduc jucătorii la forma de la final de an”, a explicat Adrian Chiruţ.

Sucevenii reiau meciurile din Liga Naţională pe 30 ianuarie

Universitatea Suceava va relua campionatul pe 30 ianuarie, în etapa a doua din tur, când va întâlni pe teren propriu echipa de pe locul patru, Potaissa Turda.

La finalul returului, ultimele şase clasate vor intra în turneul play-out, unde nu vor mai conta punctele acumulate până atunci, ci vor primi un punctaj în funcţie de loc, astfel că locul 9 (adică locul 1 din această fază) va primi 5 puncte, locul 10 – 4 puncte, locul 11 – 3 puncte, locul 12 – două puncte, locul 13 – un punct, iar ultimul loc va rămâne cu 0 puncte. Ca şi anul trecut, după turul şi returul din play-off, ultimele două clasate vor retrograda direct, locurile 3 – 4 vor merge la turneul de baraj pentru menţinere, iar primele două vor rămâne direct în Liga Naţională.

Clasamentul Ligii Naţionale

1. CSM Bucureşti 13 11 1 1 367 294 34

2. AHC Dobrogea Sud 14 10 0 4 397 338 30

3. AHC Dunărea Călăraşi 14 9 3 2 409 366 30

4. AHC Potaissa Turda 14 8 3 3 407 374 27

5. CSA Steaua Bucureşti 14 8 2 4 399 369 26

6. Politehnica Timişoara 14 7 4 3 371 349 25

7. CS Dinamo Bucureşti 13 7 3 3 395 353 24

8. CSM Focşani 2007 14 7 1 6 380 350 22

9. CS Minaur Baia Mare 14 6 3 5 413 397 21

10. CSM Bacău 14 4 0 10 376 418 12

11. CSM Făgăraş 14 3 2 9 334 378 11

12. CSU din Suceava 14 3 2 9 332 394 11

13. CS HC Buzău 2012 14 2 0 12 343 396 6

14. CS Universitatea Cluj 14 0 0 14 349 496 0