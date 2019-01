Tenis de câmp

În ultimele zile ale anului 2018 s-a desfășurat o nouă ediție a Cupei de Iarnă Sadova, în organizarea Clubului Sportiv Tenis Nord Bucovina, din Câmpulung Moldovenesc. A fost o competiție în care și-au măsurat forțele unii dintre cei mai talentați tineri tenismani din zona Moldovei, și nu numai. Concursul fetelor cu vârsta mai mică de 10 ani a revenit brăilencei Ștefania Boros, care a trecut greu în finală de suceveanca Maya Rotari, legitimată la AS Tenis King. Întrecerea similară a băieților s-a încheiat cu succesul câmpulungeanului Karlo Piticaru, de la Tenis Nord Bucovina, care a fost urmat în clasament de Andi Matei Virna (TC Micul Aș Iași) și Ștefan Morari de la AS Tenis King Suceava.

La fete 12 ani, câmpulungencele Bianca Maria Nica, de la Tenis Nord Bucovina, și Iosep Maia Mândrilă, de la AS Amicii, au fost devansate în clasament de Bianca Pleșcan (TC Coreco Iași ) și Anastasia Munteanu (Altius Tenis Club București). Tot o ieșeancă, Alesia Ispir, s-a impus în turneul rezervat fetelor în vârstă de 14 ani, locurile următoare fiind ocupate de Ștefana Corlățan (Select Suceava), Alesandra Tiron (Select Suceava), Daniela Neața și Maria Alboi, ambele de la AS Amicii Câmpulung Moldovenesc. Daniel Penteleciuc, de la Select Suceava, care recent s-a impus și la Cupa de Iarnă de la Iași, s-a încununat învingător după ce a depășit adversari din Dorohoi, Pașcani și Piatra Neamț. În concursul categoriei de vârstă 16 ani, câștigat de băimăreanul Andrei Alexandru, cel mai bine clasați suceveni au fost câmpulungenii Alexandru Zbranca, de la Tenis Nord, și Silviu Paraschi, de la AS Amicii Câmpulung Moldovenesc, care au terminat întrecerea pe locurile 4 și 5.