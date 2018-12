Performanţă

Anul 2018 a fost unul cu rezultate extraordinare pentru secţia de canotaj a Clubului Sportiv Municipal Suceava, cel mai bun din acest punct de vedere de la înfiinţarea secţiei conduse de antrenorul Ioan Despa. Canotorii de la CSM Suceava au obţinut nu mai puţin de 46 de medalii, 10 dintre ele fiind în competiţiile internaţionale, la Campionatele Europene, Mondiale şi la Jocurile Olimpice ale Tineretului. Cel mai bun sportiv al secţiei, dar şi al clubului din ultimii ani a fost Cosmin Pascari, canotor care din păcate pentru CSM Suceava va activa din 2019 la Dinamo Bucureşti.

Deşi este încă la tineret, Cosmin a reuşit să câştige medalia de aur la Campionatul European de seniori din Scoţia, în proba de patru rame, o performanţă pe care România n-a mai obţinut-o de cel puţin 15 ani încoace. Cosmin Pascari a avut cel mai bun an din cariera de până acum cu barca de patru rame, cu care a câştigat medaliile de aur şi la Campionatul European de tineret, din Belarus, şi Campionatul Mondial de tineret din Polonia, fiind aproape de podium şi-n finala Campionatului Mondial de seniori, acolo unde a format cel mai tânăr echipaj din competiţie.

„Am avut cel mai bun an din punct de vedere al performanţelor de când există secţia de canotaj la CSM Suceava. Rezultatele au fost excepţionale la nivel internaţional, unele dintre ele fiind obţinute în premieră de clubul nostru. Aurul de la europenele de seniori al lui Cosmin Pascari a fost o performanţă şi pentru România, deoarece la băieţi nu s-a mai câştigat de cel puţin 15 ani. Florin Arteni Fântânaru a adus pentru prima dată la clubul nostru medalia de aur la Jocurile Olimpice ale Tineretului în proba de dublu rame. Şi Alexandru Ciobâcă a avut un an foarte bun, cu rezultate remarcabile la nivel internaţional. Mă bucur că-n 2018 am avut din nou sportivi la loturile naţionale şi, cel mai important, c-am avut doi canotori în lotul olimpic al României, Pascari şi Ciobâcă. Sper ca-n 2019 să ne menţinem sportivii la loturi şi să câştigăm din nou cât mai multe medalii naţionale şi internaţionale. Mulţumim pentru sprijinul acordat Primăriei şi Consiliului Local Suceava şi sperăm ca la anul să reuşească să ne ajute în continuare”, a explicat antrenorul Ioan Despa.

Florin Arteni Fântânaru a câştigat aurul în proba de dublu rame la Jocurile Olimpice ale Tineretului din Argentina

Cu o statură impresionantă, Florin Arteni Fântânaru este cel mai bun junior al secţiei de canotaj de la CSM Suceava. Şi pentru el anul 2018 a fost cel mai bun din carieră, cu rezultate foarte bune la nivel internaţional. Florin a reuşit în 2018 să câştige medalia de aur în proba de dublu rame la Jocurile Olimpice ale Tineretului din Argentina, primul trofeu de acest gen pentru clubul sucevean, medalie obţinută acum patru ani şi de Ciprian Tudosă, de la CSŞ „Nicu Gane” Fălticeni. Florin Arteni Fântânaru a câştigat şi aurul la Campionatul Mondial de Juniori din Cehia, dar şi argintul la Campionatul European de Juniori din Franţa.

Un alt performer al CSM Suceava a fost Alexandru Ciobâcă. Component al lotului olimpic al României, Alexandru a reuşit să câştige medalia de aur la Campionatul European de Tineret din Belarus, dar şi medalia de argint la Campionatul Mondial de Tineret în Polonia, ambele în proba de dublu rame.

În anul 2018, CSM Suceava a avut şapte sportivi la loturile naţionale. Astfel, pe lângă Cosmin Pascari şi Alexandru Ciobâcă, la lotul olimpic de seniori al României, Florin Arteni Fântânaru şi Georgel Iacob au fost la Orşova, la lotul naţional de juniori I, iar Paula Filipovici, Petruţa Popa şi Florentina Neculăiasa au fost la Iaşi, la lotul naţional de juniori II.

Antrenorul Ioan Despa a ţinut să mulţumească pentru sprijin şi Federaţiei Române de Canotaj, cea care finanţează masa a şapte sportivi de la CSM Suceava, într-un program de susţinere a juniorilor cu potenţial, ce s-au încadrat în parametrii şi clasamentele naţionale.