Ediţia a IX-a

Foştii şi actualii rugbişti din zona Gura Humorului, dar şi din Suceava şi din tot judeţul, şi-au dat întâlnire şi-n acest an pe teren la „Miuţa în zăpadă”, a doua zi de Crăciun, pe stadionul Tineretului din Gura Humorului. Ajunsă la a noua ediţie, acţiunea a pornit de la o joacă a sportivilor din zonă, care au ieşit la mişcare după mesele copiase de Crăciun, şi a devenit una de tradiţie pentru rugby-ul din judeţ. Ediţia din acest an a „Miuţei în zăpadă” a avut pentru prima dată şi-un caracter caritabil, fiind dedicată lui Andrei-Ionuţ Varvaroi, un copil în vârstă de 11 ani, din Gura Humorului, copil care suferă de tetrapareză spastică, nu poate să meargă singur şi are nevoie urgent de bani pentru a se trata la o clinică din Germania. Ca de fiecare dată, la acţiune au fost prezenţi peste 50 de participanţi, peste 40 din ei intrând în teren în meciul demonstrativ şi amical tradiţional, unul ce s-a desfăşurat fără incidente şi accidentări.

„Ne bucurăm că şi-n acest an am avut parte de o participare numeroasă şi-n acelaşi timp am reuşit să-i dăm o tentă caritabilă pentru acest copil ce are nevoie de ajutor. Mă bucur că fiecare dintre noi, după posibilităţile fiecăruia, am reuşit să contribuim cu ceva la această cauză nobilă. Din fericire în acest an am avut parte de zăpadă, aşa cum este denumită această întâlnire între prieteni şi colegi. Ideea a fost a colegului nostru Andrei Varvaroi, care acum nouă ani a propus să ieşim la mişcare după Crăciun, iar <Miuţa în zăpadă> a devenit deja o întâlnire tradiţională a foştilor şi actualilor rugbişti din judeţul nostru. Le mulţumim şi foştilor şi actualilor jucători de la Suceava care ni s-au alăturat, dar şi celor din Gura Humorului, ce joacă aici, la Suceava, în ţară sau în străinătate”, a explicat managerul jucător al echipei Rugby Club Gura Humorului, Ştefăniţă Rusu. Rugbistul humorean a mai adăugat că această acţiune are ca scop promovarea rugby-ului, mai ales a celui în zăpadă, într-o staţiune unde se practică sporturile de sezon.

Între rugbiştii din Gura Humorului ce s-au întors acasă de sărbători şi au răspuns prezent la această întâlnire s-a numărat şi Vlad Nistor, jucător al naţionalei României ce evoluează în Franţa, Daniel Plai, jucător la Steaua Bucureşti şi mai nou la naţionala de seniori, Ionuţ Simion, de la Dinamo Bucureşti, Teodor Buzatu, de la Baia Mare, şi mulţi alţii. Dintre foştii jucători ai echipei din Gura Humorului, la acţiunea din acest an a ajuns şi George Straton, cel ce este implicat şi-n sprijinirea echipei de seniori RC Gura Humorului, înfiinţată în vară.

„Miuţa în zăpadă” s-a terminat aşa cum era normal cu repriza a treia, cea de socializare la un vin fiert şi un grătar, la această parte organizatorii fiind ajutaţi de firma Raitar.