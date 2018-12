Fotbal

Zilele trecute s-a încheiat ediţia din acest an a Cupei Moş Crăciun la fotbal pentru copii, o competiţie devenită una de tradiţie. Pe parcursul a şase zile, în două săptămâni diferite, turneul a adus la Suceava 69 de echipe din judeţul Suceava, din ţară, dar şi din Moldova de peste Prut. Şi-n acest an, Cupa Moş Crăciun a fost organizată de clubul local Juniorul, în parteneriat cu Federaţia Română de Fotbal şi Asociaţia Judeţeană de Fotbal, la cinci categorii de vârstă, copii născuţi în anii 2008, 2009, 2010, 2011 şi 2012.

În primul weekend, la grupa 2008, trofeul a fost câştigat de echipa CSŞ Botoşani, care s-a impus la loviturile de departajare în finala cu fotbaliştii de la Juniorul Suceava, pregătiţi de Ovidiu Vranău. Medalia de bronz a fost câştigată de Poli Iaşi, care s-a impus în finala mică la două goluri diferenţă, 4 – 2, în faţa celor de la Foresta Fălticeni. La grupa 2010, echipa Juniorul Suceava, pregătită de Bogdan Pantea şi Iulian Ignătescu, a câştigat trofeul pus în joc după o finală în faţa celor de la Luceafărul Suceava, pregătiţi de Mihai Ciubotaru.

Juniorul Suceava şi Juniorul Câmpulung Moldovenesc au jucat finala la categoria 2011

În a doua parte a Cupei Moş Crăciun, desfăşurată în weekendul ce a trecut, sala „Dumitru Bernicu” de la Liceul cu Program Sportiv Suceava şi terenul sintetic din balonul de la Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava au găzduit meciurile categoriilor 2009, 2011 şi 2012. Astfel, la categoria de vârstă 2011, unde au fost prezente 12 echipe, finala mare a fost disputată între două echipe din judeţul nostru. Astfel, Juniorul Suceava, pregătită de Bogdan Pantea şi Daniel Bostan, a trecut în grupă cu 6 – 0 de FC Profy Botoşani, cu 4 – 0 de Juniorul Dorohoi şi cu 3 – 2 de CSŞ Târgu Neamţ, în semifinale cu 2 – 1 de Artys Botoşani, în timp ce Juniorul Câmpulung Moldovenesc a pierdut cu 1 – 2 cu Luceafărul Bucovina Suceava, dar mai apoi a trecut cu 1 – 0 de CSM Dorna Vatra Dornei şi cu 3 – 0 de Juniorul Botoşani, iar în semifinale a câştigat cu 1 – 0 în disputa cu Foresta Fălticeni, echipă ce avea să câştige bronzul, după o finală mică în care a câştigat cu 3 – 0 meciul cu Artys Botoşani. În finala mare, Juniorul Suceava a trecut cu 2 – 1 de Juniorul din Câmpulung şi a câştigat trofeul pus în joc în acest an cu un lot format din: Vlad Oden, Matei Darea, David Negru, Alex Prisacariu, Alex Nica, Dionisie Toader, Olivian Păşcănuţ, Petru Constantin, Robert Popovici şi Yanis Pascaru.

La festivitatea de premiere s-au acordat şi premii individuale, pentru jucătorii ce s-au remarcat în acest turneu. Astfel, Antonia Sucevan, de la Juniorul Câmpulung Moldovenesc, a fost declarată portarul turneului, iar Matei Darea şi David Negru, golgheterul, respectiv cel mai bun jucător al finalei, ambii fiind de la Juniorul Suceava.

La categoria 2012, finalele s-au disputat între două echipe din judeţul Suceava şi două din Botoşani

Tot la sala Liceului cu Program Sportiv s-au desfăşurat şi meciurile la cea mai mică dintre categoriile de vârstă, cea a copiilor născuţi în anul 2012, unde au fost 9 echipe. Juniorul Suceava, pregătită de Bogdan Pantea şi Constantin Dumistrăcel, a câştigat la pas grupa, după 7 – 1 cu Artys Botoşani şi 6 – 1 cu Juniorul Câmpulung, asigurându-şi un loc în finala mare după 7 – 0 în semifinale cu Foresta Fălticeni, în timp ce cealaltă finalistă, Juniorul Botoşani, a remizat cu Foresta Fălticeni, a învins cu 5 – 0 echipa Luceafărul Bucovina Suceava şi a câştigat cu 3 – 0 semifinala cu Profy Botoşani. Juniorul Suceava a câştigat trofeul, după 2 – 0 cu Juniorul Botoşani, iar Profy Botoşani a luat bronzul, după 1 – 1 în timpul regulamentar şi 3 – 2 la penalty cu Foresta Fălticeni.

La 2012, portarul turneului a fost declarată tot o fată, Iustina Ciubotariu, de la Foresta Fălticeni, golgheter a fost Darius Bujorean, iar jucătorul finalei, Ioan Pantea, ambii de la câştigătoarea trofeului. Pe lângă cei doi premiaţi individual, în lotul Juniorului Suceava s-au mai regăsit: Ianis Strelciuc, Constantin Dumistrăcel, Raul Vezeteu, Albert Echert, Daniel Cozmaciuc, Ionuţ Dumitrean, Raul Ocu, Bogdănel Manuil şi Luca Crap.

„Pentru clubul nostru a fost o competiţie foarte reuşită, şi asta deoarece am reuşit să aducem toate echipele în fazele finale. Astfel am reuşit să încununăm munca de un an de zile cu trei medalii de aur, una de argint şi un loc patru la această ultimă competiţie din 2018. Mă bucur că avem continuitate şi la grupele mici de vârstă, unde s-a continuat exemplul celor mai mari. În noul an sper să avem putere de muncă şi să participăm la cât mai multe competiţii, deoarece avem copii foarte talentaţi ce merită toată atenţia şi admiraţia noastră, dar şi o pregătire foarte bună pe viitor”, a declarat antrenorul Bogdan Pantea, de la Juniorul Suceava.

Dacia Chişinău a câştigat trofeul la grupa 2009

Pe terenul sintetic din balonul de la Universitatea Suceava s-au disputat meciurile categoriei 2009, unde au participat 16 echipe. Prima finalistă a fost echipa Dacia din Chişinău, formaţie ce a trecut în grupe cu 3 – 1 de Luceafărul Suceava, cu 5 – 0 de CN Nicu Gane Fălticeni şi 1 – 0 de Juniorul 2010, iar în semifinale cu 2 – 1 de Juniorul Suceava. LPS Suceava, pregătită de Răzvan Bîgu, a fost a doua finalistă, după 3 – 0 cu FC Buiucani, 0 – 1 cu Artys Botoşani 1 şi 3 – 0 cu Foresta Fălticeni 2016, iar în semifinale a trecut de Cenizia Rădăuţi cu 2 – 0, echipă ce avea să câştige finala mică, 2 – 1 cu Juniorul Suceava. Moldovenii de la Dacia Chişinău au reuşit să câştige finala şi trofeul, după 2 – 1 cu LPS Suceava. Portarul turneului la categoria 2009 a fost ales Mihai Rusu, golgheter a fost Sebastian Martinenco, ambii de la Dacia Chişinău, iar jucătorul finalei a fost Patrik Dornean, de la LPS Suceava.

„S-a încheiat şi ediţia din acest an a Cupei Moş Crăciun, una în care am reeditat prima premiere, cea din 2008, când toţi copiii au venit în sala Liceului cu Program Sportiv. Ţin să mulţumesc tuturor copiilor, profesorilor, antrenorilor, celor de la masa tehnică, dar şi părinţilor prezenţi în tribune. Am văzut că încet-încet toţi înţelegem rostul acestor competiţii, acela de a avea în prim-plan copiii şi nu alte lucruri pe care le vedem, le citim sau auzim zi de zi cu ceea ce se întâmplă în cluburile de fotbal. Eu cred c-a fost o ediţie reuşită la care au participat 69 de echipe, am avut şi copii de 6 sau 7 ani, am oferit tuturor medalii la categoriile mici. Sperăm ca pe viitor să reuşim exact ce ne-am propus şi până acum”, a declarat preşedintele Asociaţiei Judeţene de Fotbal Suceava, Ciprian Anton.