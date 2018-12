Ergometru

Canotorii celor trei cluburi din judeţul Suceava au încheiat competiţiile pe anul 2018 la Cupa Federaţiei pe ergometru pentru seniori şi juniori, concurs unde au reuşit să obţină mai multe medalii. La această primă competiţie din sezonul de ergometru s-a tras pe distanţa de 6000 de metri în mai multe centre în ţară, iar la final s-au adunat şi s-au făcut clasamente pe fiecare pronă şi categorie de vârstă. Dintre canotorii de la CSM Suceava, pregătiţi de antrenorul Ioan Despa, Denisa Ailincăi a avut o evoluţie foarte bună şi a câştigat cupa la junioare III în proba de simplu, locul I câştigându-l la aceeaşi categorie de vârstă şi colegul său Alexandru Munteanu. În proba de dublu la juniori II, Georgel Iacob şi Marinică Calistru au câştigat medalia de argint, iar în aceeaşi probă, dar la juniori III, Antonel Avăcăriţei şi Cosmin Pleşescu au terminat pe locul II. Un loc III a câştigat şi Ana Maria Loghin, la simplu junioare II. Florin Arteni Fîntînaru a terminat pe IV la juniori I, într-o probă în care au tras şi sportivii mai mari ce din ianuarie sunt la tineret, Alexandru Ciobâcă a terminat pe locul VII la seniori, el fiind încă la tineret.

„Sunt rezultate foarte bune pe acest final de an, şi de aceea sunt mulţumit cum am încheiat 2018, poate cel mai bun an al secţiei noastre din punct de vedere al rezultatelor, mai ales la nivel internaţional. Denisa Ailincăi s-a remarcat la Cupa Federaţiei şi a scos un punctaj foarte bun, ea fiind una dintre sportivele cu un potenţial foarte mare ce vin din urmă”, a explicat antrenorul Ioan Despa.

Tot la Cupa Federaţiei au tras şi canotorii de la CSŞ „Nicu Gane” Fălticeni, pregătiţi de Vasile şi Ana Avrămia. În proba de dublu, la juniori III, Sebastian Taşcă şi Andrei Vasilache au ieşit pe III, Alexandru Niţan şi Gabriel Sandu au terminat pe III la juniori II, Andreea Vultur şi Denisa Moşneagu au venit pe locul II la junioare II, iar Georgiana Moroşanu a luat bronzul la junioare I.

Clubul ACS Nada Florilor din Fălticeni a reuşit o medalie de aur în proba de dublu categorie uşoară la juniori I prin sportivii Iulian Pavăl şi Gabriel Vultur.

În luna februarie, canotorii din judeţul Suceava vor participa la Cupa României pe ergometru, iar în luna martie vor lupta pentru medalii la naţionalele de ergometru.