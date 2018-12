Rugby

Anul 2018 a fost unul excelent pentru secţia de rugby a Clubului Sportiv Şcolar din Gura Humorului, cu un titlu de campioană a României şi o medalie de bronz în Campionatul Naţional. În 2017, echipa de juniori sub 15 ani a reuşit să câştige aurul în Campionatul Naţional, iar în acest an a confirmat din nou, câştigând titlul de campioană naţională a României la o generaţie mai sus, la juniorii sub 16 ani.

Echipa pregătită de antrenorul Andrei Varvaroi a avut un parcurs perfect în prima fază a campionatului, cea pe zona Moldovei, pe care a terminat-o pe locul I în serie. În semifinale, humorenii au întâlnit echipa puternicului club CSM Bucureşti. Humorenii au început bine acest meci şi au marcat un eseu prin Mihnea Barău, transformarea fiind fructificată de Ciprian Nichitean, 7 – 0 fiind şi scorul la pauză. În partea a doua, gazdele au dus scorul la 10 – 0 după o lovitură de pedeapsă executată la beţe de Alin Conache. Bucureştenii au reuşit şi ei un eseu, dar au ratat transformarea, iar elevii lui Andrei Varvaroi şi-au mărit avantajul cu un eseu la centru al lui Robert Cioltan şi o transformare reuşită a lui Alin Conache, cel ce ulterior a încercat un drop-gol şi mai apoi a mai adus trei puncte dintr-o nouă lovitură de pedeapsă, scor 20 – 5. În ultimele cinci minute, pe fondul mai multor schimbări în tabăra humoreană, dar şi al unei relaxări premature, CSM Bucureşti a reuşit pe contraatac să puncteze prin două eseuri, dar a ratat transformările şi meciul s-a încheiat cu scorul de 20 – 15. În cealaltă semifinală, CSŞ Bârlad a reuşit să se impună la limită, scor 16 – 15, în disputa cu CSŞ Şoimii Triumf Bucureşti.

CSŞ Gura Humorului a făcut spectacol în finală şi a câştigat aurul naţional în aplauzele propriilor suporteri

Echipa pregătită de antrenorul Andrei Varvaroi avea să câştige titlul naţional chiar în faţa propriilor suporteri, într-o confruntare cu o altă echipă din Moldova, cu care a fost şi-n grupă, CSŞ Bârlad. Încurajaţi de mulţi suporteri veniţi din tot judeţul, humorenii au început bine acest meci şi au deschis scorul printr-un eseu reuşit de Mihnea Barău, la care Ciprian Nichitean a fructificat transformarea, scor 7 – 0. Până la pauză, jocul a fost unul în care ambele echipe şi-au creat posibilităţi de a marca, s-au apărat foarte bine, dar scorul a rămas neschimbat. Din păcate, în prima parte, echipa gazdă a pierdut doi jucători importanţi din grămadă, Alex Limbosu şi Alexandru Buhăescu, sportivi ce nu erau refăcuţi complet după accidentări şi n-au mai putut continua.

A doua parte a jocului a fost una cu momente bune de ambele părţi şi un final spectaculos. Humorenii au condus cu 14 – 7, 19 – 7, dar oaspeţii au reuşit să se apropie la doar 3 puncte, 22 – 19. La acest scor, echipa pregătită de Andrei Varvaroi s-a mobilizat foarte bine şi a încheiat partida în stil de campioană. Astfel, oaspeţii blochează un balon în zona placajului, Alin Conache execută rapid lovitura de pedeapsă şi surprinde apărarea adversă, după o cursă de 40 de metri în care a trecut printre mai mulţi jucători de la Bârlad, scor 27 – 19, după o transformare ratată din poziţie dificilă. Când mai erau puţine minute de joc, Humorul face o acţiune de manual şi marchează ultimele puncte ale meciului prin Ciprian Nichitean, în aplauzele spectatorilor ce au savurat din plin această victorie venită după un joc spectaculos, de bună calitate pentru acest nivel de juniori, făcut de cele mai bune echipe din ţară, ambele din Moldova, scor final 32 – 19.

În drumul său spre aurul naţional, CSŞ Gura Humorului a folosit un lot format din 27 de jucători: Ştefan Ajităriţi, Ioan Antonesi, Alexandru Nicolae Bandol, Mihnea Alexandru Barău, Ionuţ Răzvan Bîrsan, Gabriel Bivol, Alexandru Buhăiescu, Ilie Marian Cătună, Dumitru Robert Cioltan, Adrian Ionuţ Cojocariu, Alin Conache, Darius Cristanov, Claudiu Vasile Cuciureanu, Mihai Cristian Daraban, Marian Robert Florea, Marian Andrei Floriştean, Leonard Gavriliu, Dumitru Grămadă, Ionuţ Alex Limbosu, Alexandru Matei, Ciprian Ioan Nichitean, Laurenţiu Pojar, Petru Prisopan, Robert Dumitru Semirea, Vlăduţ Iulian Sidau, Vlăduţ Ţurcanu şi Sebastian Vasilovici.

Humorenii sunt pe primul loc în Divizia Naţională de juniori U17, cu şase victorii din tot atâtea meciuri

În acest sezon, în campionatul de juniori sub 17 ani, această generaţie medaliată doi ani la rând cu aur merge foarte bine, astfel că-n turul campionatului ocupă primul loc în Divizia Naţională de juniori, un campionat ce cuprinde toate echipele din ţară la această vârstă. Elevii lui Andrei Varvaroi au şase victorii din tot atâtea meciuri şi sunt printre favoriţii la podium în acest sezon, din tur mai având un meci restant, cu Cleopatra Mamaia.

„A fost un an destul de încărcat, dar foarte bun din punct de vedere al performanţelor, cu două medalii naţionale, dintre care una de aur. La juniorii sub 16 ani, dar şi la cei sub 15 ani s-a văzut rodul muncii de cinci şi chiar şapte ani cu aceste generaţii. Avem o generaţie de jucători talentaţi, foarte serioşi în pregătire, ce au arătat că-şi doresc foarte mult să facă performanţă, demonstrând acest lucru mai ales în teren. Îmi doresc ca-n viitor, cât mai mulţi dintre ei să facă pasul spre echipele de seniori. Mai mult, şi-n acest sezon sper să ajungem cât mai departe la cele două categorii de vârstă, U16 şi U17”, a declarat antrenorul Andrei Varvaroi.