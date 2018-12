Kick box

Duminică, sportivul rădăuțean Rayko Levițchi a intrat din nou în ring, pentru ultima dată în acest an, la Constanța, în gala promoției Urban Legend. "The Lion", așa cum este supranumit rădăuțeanul, a luptat în cel mai important meci al galei cu un sportiv ce este vedetă locală în kickbox, Cristi Stoica, supranumit și „The Legend”, în limitele categoriei 75 de kilograme, pe reguli de kick-box. După un meci foarte spectaculos, în care "The Lion" a reușit să-și trimită adversarul de două ori la podea, el a câștigat clar această ultimă luptă din acest an.

„Mă bucur c-am reușit să termin anul cu o victorie frumoasă, după o luptă grea pe care am făcut-o să pară ușoară, deoarece m-am antrenat specific foarte bine. După o primă repriză echilibrată, în a doua am crescut ritmul și-am început să lovesc foarte puternic, încercând să pun capăt luptei cât mai repede. Am reușit să-l trimit la podea cu un upercut de stânga, a fost numărat de arbitru, dar s-a ridicat și a continuat lupta. În a treia repriză am forțat și mai mult și am reușit din nou să-l trimit la podea cu o lovitură de braț la ficat, urmată de un croșeu de dreapta la cap. Am reușit să mă impun în toate reprizele, deoarece știam că dacă voi duce meciul la puncte este puțin probabil să câștig, el fiind favoritul, aşa c-am încercat pe cât posibil să câștig lupta la o diferență destul de mare, să nu las loc de interpretări”, a explicat după meci luptătorul rădăuțean Rayko Levițchi, „The Lion”.

Sportivul din Rădăuți a ținut să le mulțumească tuturor celor care l-au susținut în acest meci, antrenorului său Daniel Ungureanu și oamenilor care i-au fost alături la această competiție, Florin Kempes (Închirieri Auto Kempes) și Luchian Constantin (Bijuteriile Atlantis Gold).

După acest ultim meci din 2018, Rayko Levițchi „The Lion” a luat o pauză și va reveni cât de curând la antrenamente pentru meciurile ce se anunță în anul 2019, primul urmând să fie în luna martie, la Cluj.

Originar din oraşul Milişăuţi, Ionel Rayko Leviţchi şi-a început cariera de luptător în anul 2010, iar momentan este campion intercontinental la profesionişti în kickboxing, dar luptă în paralel şi pe reguli de MMA (Mixed Martial Arts) şi mai nou în BKB (Bare Knuckle Boxing). Mai mult, la finalul anului trecut, „The Lion” a reuşit să câştige centura UKBU în box, cea de campion al Angliei la categoria super mijlocie.