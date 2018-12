Kick-box

Sportivul sucevean Andrei Ostrovanu a încheiat în forţă anul 2018, cu o victorie în gala Colosseum Tournament X de la Timişoara, un circuit profesionist de kick-box şi MMA. Andrei a luptat pe reguli de kick-box la categoria 71 de kilograme împotriva lui Tarkan Ismail, ce se antrenează la clubul Keru Kento în Constanţa. Luptătorul sucevean a reuşit la final să se impună în faţa adversarului său şi să obţină a 30-a victorie la profesionişti.

Andrei Ostrovanu a luptat sub privirile a doi invitaţi de marcă, Daniel Ghiţă şi Ernesto Hoost, două legende ale kick-boxului mondial.

„Mă bucur c-am terminat anul cu o victorie la cea mai puternică promoţie din România şi am avut onoarea să lupt chiar sub ochii celor două legende ale kick-boxului mondial, Daniel Ghiţă şi Ernesto Hoost. Am întâlnit în ring un adversar puternic şi talentat, ce a venit foarte motivat şi pregătit să mă învingă, dar am controlat bine lupta şi am pus în aplicare o tactică cu mai multe schimburi de lovituri şi am reuşit să câştig. Chiar dacă ambii ne-am dorit foarte mult să câştigăm acest meci şi a fost o luptă aprigă, la final ne-am strâns mâna şi ne-am urat succes în continuare, fair-play-ul fiind una din calităţile acestui sport. Pentru anul ce urmează îmi doresc să câştig toate meciurile şi să fiu într-o continuă ascensiune, care să-mi aducă cât mai multe victorii. Mulţumesc domnului Lucian Sănduleac, lui Gabriel Ginga şi întregii echipei Safe Construcţii Civile şi Industriale pentru susţinerea oferită încă de la începutul carierei mele”, a explicat luptătorul de kick-box din Suceava Andrei Ostrovanu.

Andrei a disputat până acum 37 de meciuri la profesionişti şi a contabilizat 30 de victorii, 6 înfrângeri şi o luptă terminată la egalitate. După Anglia şi Olanda, Andrei Ostrovanu îşi pregăteşte meciuri la clubul Ayo Gym din Baia Mare, alături de antrenorul Alin Bălaşa şi colegii de antrenament Florin Cardoş şi Ionuţ Pop.