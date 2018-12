Volei

Sâmbătă, echipa de volei seniori a Clubului Sportiv Municipal Suceava a încheiat meciurile oficiale pe anul 2018, în faţa propriilor suporteri, la sala Unirea, în compania uneia din echipele cu şanse reale la promovare, CSM Gloria Buzău. Cu un lot în care se regăsesc doar trei seniori şi restul juniori, sucevenii pregătiţi de antrenorul Tudor Orăşanu au pierdut cu 0 – 3 la seturi, în faţa unui adversar cu jucători experimentaţi, ce au ani buni de prima divizie, dar şi cu un buget la care gazdele nici măcar nu îndrăznesc să se gândească. În primul set, tânăra echipă suceveană s-a ţinut de adversari până la mijlocul actului, dar experienţa şi-a spus cuvântul mai apoi şi oaspeţii au câştigat cu 25 – 18. Actul secund a fost şi cel mai disputat, unul în care CSM Suceava a condus până pe final, dar la 22 – 22 a ratat un serviciu şi Buzăul a făcut 2 – 0 la seturi, după 25 – 22, şi mai apoi au închis meciul la 3 – 0, după 25 – 15.

„Am întâlnit o echipă foarte bună şi experimentată şi chiar dacă am pierdut sunt mulţumit de evoluţia sportivilor noştri, care faţă de alte partide au jucat mult mai curajos şi relaxat. Am avut setul doi în mână, unul în care am condus până la 22, dar n-am reuşit să ţinem ritmul în final şi să câştigăm un set de moral pentru tinerii noştri jucători. Şi-n primul set ne-am ţinut de ei, dar experienţa şi-a spus cuvântul în partea a doua, când ne-au păcălit cu mingi plasate. Totuşi, în atac am avut destul de multe momente în care am fost mai buni, dar în apărare şi la blocaj n-am strălucit. Acest proiect este realizat cu sprijinul Municipiului Suceava şi al Consiliului Local Suceava”, a declarat antrenorul Tudor Orăşanu.

CSM Suceava a abordat acest ultim meci din 2018 cu un lot format din sportivii: Andrei Sasu, Lucian Huţuleac, Marius Gontariu, Alexandru Raţă, Ştefan Verciuc, Vlad Buhu, Tudor Ştreangă, Eduard Cazacu, Marius Bortă, Alexandru Roman şi Tudor Orăşanu.

Sucevenii vor relua campionatul pe 26 ianuarie, când vor juca tot acasă, cu CS Ştiinţa Bacău.

Etapa a 6-a

CS Ştiinţa Bacău – CS Rapid Bucureşti 2 – 3

CSU Ştiinţa Bucureşti – CSM Râmnicu Sărat 3 – 0

CSM Suceava – CSM Gloria Buzău 0 – 3

Clasamentul seriei est

T C C1 P P1 Pct

1. CSU Ştiinţa Bucureşti 6 5 1 0 0 17

2. CSM Gloria Buzău 6 5 0 0 1 15

3. CS Rapid Bucureşti 6 3 1 1 1 12

4. CSM Suceava 6 1 1 0 4 5

5. CS Ştiinţa Bacău 6 0 1 2 3 4

6. CSM Râmnicu Sărat 6 0 0 1 5 1

Legenda

C Jocuri câştigate cu 3-0 şi 3-1

C1 Jocuri câştigate cu 3-2

P Jocuri pierdute cu 2-3

P1 Jocuri pierdute cu 1-3 şi 0-3