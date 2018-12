Handbal

Echipa de handbal a Universităţii Suceava a încheiat meciurile oficiale pe anul 2018 cu o înfrângere pe terenul liderului la zi al Ligii Naţionale, CSM Bucureşti. În această primă etapă din retur, CSU Suceava a cedat în Capitală cu scorul de 18 – 37. Cu un lot din care au lipsit nu mai puţin de şase jucători foarte importanţi, Burlacu, Târzioru, Petrea, Baican, Olariu şi Lakovic, sucevenii au rezistat doar 20 de minute, iar până la pauză puternica echipă bucureşteană s-a distanţat la nouă goluri, scor 16 – 7. Într-un meci fără o miză importantă a punctelor, în partea a doua, antrenorul Adrian Chiruţ a trimis în teren şi jucătorii foarte tineri, inclusiv un pivot de 16 ani ce este încă junior II la Liceul cu Program Sportiv Suceava şi la echipa a II-a a Universităţii, dar şi juniori I sau jucători ce au terminat în acest an junioratul şi au doar 19 ani. Gazdele au profitat de lipsa de experienţă a sucevenilor şi s-au distanţat şi mai mult, la 12 goluri în minutul 40, diferenţă care s-a mărit până la final.

„Din păcate am avut mulţi jucători accidentaţi şi am folosit jucători foarte tineri, în faţa unei echipe ce are un buget imens şi jucători foarte experimentaţi. Ne aşteptam la o astfel de desfăşurare a meciului, mai ales c-am jucat mult cu jucătorii foarte tineri din lot, unii fiind juniori II sau I. Pe de altă parte este un lucru bun că au prins minute bune, deoarece au văzut nivelul la care trebuie să ajungă, dar până acolo au mult de muncă. Sper să fi învăţat ceva şi să fi căpătat ceva experienţă care să-i ajute în continuare. Intrăm în vacanţa competiţională, una în care trebuie să ne recuperăm jucătorii accidentaţi, deoarece ne va aştepta un retur de foc, cu meciuri dificile şi importante”, a declarat antrenorul Adrian Chiruţ.

Pentru CSU Suceava au evoluat sportivii: Duman, Andrei, Erhan, Siamatas, Adomnicăi (7), Pintilei, Lupu (1), Cozorici, Aluipoaiei, Ionescu (2), Şoldănescu, Costea (3), Oancea (2), Bejinariu, Sandu (3).

CSU Suceava va relua campionatul pe 30 ianuarie, cu un meci pe teren propriu cu Potaissa Turda.