Futsal feminin

Municipiul Timişoara a găzduit la sfârşitul săptămânii trecute prima ediţie a Campionatului Naţional de futsal feminin pentru senioare. Fiind o activitate sportivă aflată la început de drum în ţara noastră, pe tabloul de concurs al întrecerii s-au aflat doar şase formaţii, printre acestea numărându-se şi echipa CSS Nicu Gane Fălticeni. Titlul de campioană a revenit grupării Universitatea de Vest Timişoara, care a trecut la limită în ultimul act, cu 2-1, de formaţia For Fun Bucureşti. În finala mică, Banat Girls Reşiţa a dispus cu 5-3 de Vest Sport Academy Timişoara.

Echipa din Fălticeni, antrenată profesorul Marcel Irimie, care activează şi ca secund la echipa naţională de futsal a României, a deplasat la această competiţie un lot alcătuit din jucătoare cu vârsta maximă de 18 ani, pierzând toate cele trei meciuri din program: 0-6 cu campioanele de la Universitatea de Vest, 2-4 cu Banat Girls Reşiţa şi 1-2 cu Student Sport Alba Iulia.

„Ţinând cont că am aliniat o echipă formată doar din sportive aflate la vârsta junioratului, era greu să emitem pretenţii la o clasare fruntaşă. Chiar şi aşa, fetele mele au lăsat o impresie frumoasă. Am pierdut greu partidele cu grupările din Reşiţa şi Alba Iulia după ce am condus în prealabil, ratând chiar şi un penalty”, a declarat antrenorul Marcel Irimie.