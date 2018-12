Liga a III-a

Gruparea Şomuz Fălticeni a încheiat pe locul 11 în Seria I turul ediţiei de campionat 2018-2019 a Ligii a III-a. Formaţiei pregătite de Dan Dăscălescu nu i-a fost uşor în competiţie în calitate de echipă nou promovată, însă a reuşit să se claseze la jumătatea întrecerii în afara locurilor retrogradabile.

„Obiectivul nostru a fost acela de a termina turul pe o poziţie neretrogradabilă şi am reuşit acest lucru. Cu puţină atenţie, am fi putut avea trei puncte în plus, însă eu cred că trebuie să fim mulţumiţi de ceea ce am realizat până acum. Să nu uităm cu câte greutăţi ne-am confruntat astă-vară, însă până la urmă am reuşit să ne înscriem în campionat şi iată că ne luptăm pentru menţinerea în eşalonul al treilea, chiar dacă multă lume nu ne dădea prea multe şanse. Ne-am descurcat cu bani puţini, jucătorii au înţeles situaţia şi nu au păcălit fotbalul. Am izbutit să îmbunătăţim şi unele aspecte la stadion, iar acum putem spune că avem o bază sportivă decentă. Uşor, uşor vom pune lucrurile la punct, mai ales că, începând de anul viitor, primarul Cătălin Coman, care a fost tot timpul alături de noi, ne-a promis un sprijin mult mai consistent”, a declarat Iulian Darabă, managerul sportiv al grupării fălticenene.

Fălticenenii îşi vor stabili planul de bătaie pentru retur zilele următoare, în cadrul unei şedinţe la care vor lua parte conducerea clubului şi reprezentanţi ai autorităţilor locale.

„Suntem conştienţi că returul se anunţă mult mai greu, aşa că trebuie să ne întărim cu orice preţ în pauza de iarnă. Ar fi nevoie să ne completăm lotul cu 5-6 jucători”, a anunţat Iulian Darabă.