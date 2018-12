Handbal

Cu un lot măcinat de accidentări, din care au lipsit mai mulți jucători importanți, echipa de handbal a Universității Suceava a încheiat ieri seară turul de campionat în Liga Națională cu un eșec la scor, pe terenul celor de la CSM Focșani 2007, scor 20 – 32. În primele 10 minute de joc, sucevenii l-au pierdut și pe cel mai bun marcator, Adi Târzioru, care a avut o recidivă la o entorsă la gleznă și n-a mai putut continua. În plus, Adi Chiruț a încercat să-l folosească și pe Baican, dar acesta nu era refăcut după o întindere în zona inghinală și n-a putut să joace, din lotul Universității Suceava lipsind mai mulți jucători importanți, Burlacu, Petrea, Olariu și Lakovic, fapt pentru care sucevenii au apelat la jucătorii de la echipa a doua sau cei care au evoluat mai puțin. În prima parte, studenții au rezistat 20 de minute, dar până la pauză, gazdele s-au dus la 6 goluri. Focșaniul a continuat jocul bun și la mijlocul reprizei secunde avea un avantaj de 12 goluri, 23 – 11, câștigând în final fără drept de apel.

„Știam că va fi un meci foarte greu din cauza accidentărilor din lotul nostru, în timp ce ei au avut lotul complet și jucau acasă. Ghinionul a continuat și-n această partidă, iar după numai câteva minute, Târziorul a călcat din nou strâmb și a făcut o recidivă la entorsa de gleznă pe care o avea. În plus, Baican n-a putut să joace, deși am încercat să-l forțăm, iar acest lucru s-a simțit. Totuși, am folosit mul jucători ce au evoluat mai puțin și de la echipa a doua și vreau să-i felicit că au făcut tot posibilul să țină ritmul cu adversarii mult mai experimentați. Am rezistat destul de puțin, în fața unei echipe ce se află în vârf de formă, dar sper să vină vacanța și să încercăm să ne recuperăm cât mai mulți jucători”, a explicat antrenorul Adrian Chiruț.

În partida de la Focșani, Universitatea a folosit următorul lot: Erhan, Duman și Andrei – portari, Adomnicăi (2), Alupoaie (2), Baican, Ciubotariu (3), Costea (2), Ionescu (1), Lupu (4), Oancea (3), Sandu (2), Siamatas, Șoldănescu și Târzioru (1).

Sucevenii vor încheia meciurile oficiale pe anul 2018, miercuri, în prima etapă a returului, la CSM București.

Etapa a 13-a

CSM Bucureşti – Politehnica Timişoara 22 – 20

Potaissa Turda – AHC Dobrogea Sud 29 – 26

Universitatea Cluj – Steaua Bucureşti 25 – 37

CSM Focşani 2007 – CSU din Suceava 32 – 20

Dinamo Bucureşti – Minaur Baia Mare (joi, 6 decembrie)

CSM Bacău – CSM Făgăraş (joi, 6 decembrie)

CS HC Buzău 2012 – Dunărea Călăraşi (joi, 6 decembrie)

Clasament

1. CSM București 12 10 1 1 330 276 31

2. AHC Dobrogea Sud 13 10 0 3 378 311 30

3. CSA Steaua București 13 8 2 3 370 335 26

4. Politehnica Timișoara 13 7 4 2 349 324 25

5. AHC Dunărea Călărași 12 7 3 2 345 310 24

6. AHC Potaissa Turda 13 7 3 3 382 352 24

7. CS Dinamo București 11 6 2 3 337 303 20

8. CSM Focșani 2007 13 6 1 6 354 331 19

9. CS Minaur Baia Mare 12 5 2 5 348 333 17

10. CSU din Suceava 13 3 2 8 314 357 11

11. CSM Bacău 12 3 0 9 309 363 9

12. CSM Făgăraș 12 2 2 8 289 329 8

13. CS HC Buzău 2012 12 2 0 10 283 332 6

14. CS Universitatea Cluj 13 0 0 13 320 452 0