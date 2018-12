Handbal

La doar patru zile după succesul obţinut în ultimele secunde ale meciului cu CSM Bacău, echipa de handbal a Universităţii Suceava va încheia mâine, de la ora 18.00, turul Ligii Naţionale, cu un meci dificil pe terenul celor de la CSM Focşani. Partida se anunţă una mai dificilă decât ar fi trebuit să fie în mod normal, şi asta din cauza absenţelor din lotul pregătit de antrenorii Adi Chiruţ şi Iulian Andrei. Mai mult, focşănenii joacă foarte bine pe teren propriu, unde au pierdut doar cu Dinamo, Dunărea Călăraşi şi AHC Dobrogea Sud, obţinând o victorie importantă la Turda.

„Va fi un meci foarte greu, cu o echipă ce şi-a păstrat toţi jucătorii din sezonul trecut şi este una omogenă. Au un plus de la venirea pe banca tehnică a lui Sandu Iacob. Noi sperăm să continuăm forma bună prin care trecem şi să ne întoarcem de la Focşani cu punct sau puncte. A fost un tur greu de campionat, şi asta deoarece am avut mulţi jucători accidentaţi, printre care m-am numărat şi eu, cu probleme la braţ, la picior. Sunt bucuros că pe acest final de tur ne-am revenit şi am reuşit să urcăm în clasament”, a explicat Adi Târzioru, cel mai bun jucător din meciul cu Bacău, cel ce a înscris şi golul victoriei când mai erau 5 secunde de joc.

Antrenorul secund al studenţilor, Iulian Andrei, speră ca jucătorii accidentaţi să revină cât mai repede la pregătire

Antrenorul secund al studenţilor şi portar al echipei, Iulian Andrei, este conştient că echipa suceveană va avea un meci foarte greu la Focşani, şi asta deoarece Universitatea va trebui să improvizeze pe posturi din nou din cauza accidentărilor şi să suplimenteze lotul cu jucători de la echipa a doua.

„Ne aşteaptă un meci foarte dificil, ca toate celelalte din acest sezon de până acum. Au un grup unit şi omogen, la care au mai adus jucători, dar şi o bancă tehnică nouă. Noi, din păcate, avem mulţi jucători importanţi ce sunt accidentaţi, Burlacu, cele două extreme drepte, Olariu şi Lakovic, în timp ce Petrea se va opera astăzi la un deget de la picior, operaţie ce a fost amânată pentru a juca şi la cele trei meciuri din care am luat toate punctele. Sperăm să revină cât mai repede, deoarece avem nevoie de ei. Ne dorm să venim de la Focşani cu cel puţin un punct, deşi ştim că vom avea o misiune foarte dificilă în aceste condiţii”, a declarat Iulian Andrei.

Secundul sucevenilor a mai adăugat că echipa stă bine la capitolul financiar şi speră ca-n această lună să primească ultima tranşă din contractul cu Primăria Suceava.

„Cu banii stăm bine deocamdată şi suntem cu salariile la zi. Aşteptăm zilele următoare să primim de la Primăria Suceava şi ultima parte din contract, mai ales c-am făcut săptămâna trecută ultimul decont. Cu această ocazie dorim să mulţumim finanţatorilor noştri, Primăria şi Consiliul Local Suceava, Universitatea <Ştefan cel Mare> Suceava, şi celorlalţi sponsori ce sunt alături de noi. A fost o primă parte de campionat mult mai grea decât ne aşteptam, şi asta din cauza indisponibilităţilor. Am făcut un pas greşit la Buzău şi am pierdut trei puncte, cu care am fi fost într-un grafic normal. Sper să ne întregim lotul cât mai repede şi cu o pregătire bună de iarnă să reluăm lupta pentru îndeplinirea obiectivului cu forţe proaspete”, a explicat Iulian Andrei.

Universitatea Suceava va încheia meciurile oficiale din acest an, la mijlocul săptămânii viitoare, când va juca la CSM Bucureşti, în prima etapă a returului.

Etapa a 13-a

CSM Bucureşti – Politehnica Timişoara 22 – 20

Potaissa Turda – AHC Dobrogea Sud

Universitatea Cluj – Steaua Bucureşti

CSM Focşani 2007 – CSU din Suceava

Dinamo Bucureşti – Minaur Baia Mare

CSM Bacău – CSM Făgăraş

CS HC Buzău 2012 – Dunărea Călăraşi

Clasamentul Ligii Naţionale

1. CSM Bucureşti 12 10 1 1 330 276 31

2. AHC Dobrogea Sud 12 10 0 2 352 282 30

3. Politehnica Timişoara 13 7 4 2 349 324 25

4. CSA Steaua Bucureşti 12 7 2 3 333 310 23

5. AHC Dunărea Călăraşi 11 6 3 2 312 281 21

6. AHC Potaissa Turda 12 6 3 3 353 326 21

7. CS Dinamo Bucureşti 10 6 2 2 308 270 20

8. CS Minaur Baia Mare 12 5 2 5 348 333 17

9. CSM Focşani 2007 12 5 1 6 322 311 16

10. CSU din Suceava 12 3 2 7 294 325 11

11. CSM Bacău 12 3 0 9 309 363 9

12. CSM Făgăraş 12 2 2 8 289 329 8

13. CS HC Buzău 2012 12 2 0 10 283 332 6

14. CS Universitatea Cluj 12 0 0 12 295 415 0