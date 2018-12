Fotbal

În ciuda gerului de afară, nu mai puţin de 600 de spectatori s-au aventurat vineri în tribunele stadionului Areni pentru a asista la confruntarea dintre Foresta şi Bucovina Rădăuţi, din etapa a XV-a a Ligii a III-a. Interesul a fost suscitat de rivalitatea de ultimă oră dintre cele două formaţii, lumea fiind curioasă să vadă cine va avea câştig de cauză în acest derby judeţean: echipa cosmopolită a Forestei, sau trupa alcătuită din fotbalişti din judeţul Suceava, mulţi dintre ei alungaţi de pe Areni, condusă de Dorin Goian şi Daniel Bălan.

Trebuie spus că rădăuţenii au demonstrat că sunt mai stăpâni pe calităţile lor pe întreaga durată a partidei, au evoluat dezinvolt şi ofensiv, iar ca atare s-au impus meritat la capătul celor 90 de minute, cu scorul de 4-2. Foresta a părut ca o echipă fără orizont, în pană de idei, care a mai trebuit să suporte şi lipsa de inspiraţie a propriului portar.

După două şuturi sănătoase ale lui Stănescu, la unul dintre acestea mingea zguduind transversala, oaspeţii au deschis scorul în minutul 23 prin Vitu, care, a scăpat din marcaj şi a reluat în plasă, cu capul, o minge centrată din corner, de Cerlincă. Antrenorul Selim Benachour mută inspirat la pauză şi îl introduce în teren pe Martin, care reuşeşte să restabilească egalitatea în minutul 52, la primul şut cadrat al gazdelor din această întâlnire. Rădăuţenii nu dau însă deloc semne că acuză şocul şi reacţionează imediat. Mai întâi, Vişinar înscrie cu capul, nejenat de nimeni, după un corner executat de Ungurianu, după care bătrânul vulpoi Ionesi profită de gafa portarului G. Niga, neavând cum să refuze cadoul făcut de acesta. În minutul 67, pe fondul unui joc controlat de formaţia vizitatoare, acelaşi Martin se insinuează în careu şi îl învinge pe Puianu cu o lovitură de cap, reuşită care face să renască speranţele amfitrionilor într-un rezultat pozitiv. Ocaziile importante de gol aveau să se deruleze însă tot la poarta gazdelor. Ungurianu şutează cu efect, de la 16 metri, în bara laterală, iar imediat, Stănescu profită de lipsa de reacţie şi de poziţionarea defectuoasă a portarului G. Niga, ducând scorul la 2-4, cu un şut lobat, de la 25 de metri. Pe final, rădăuţeanul Stoian a avut două bune oportunităţi de a majora avantajul Bucovinei, în vreme ce, la cealaltă poartă, A. Mateiciuc putea reduce din handicap.

Victorie fără dubii, aşadar, pentru Bucovina Rădăuţi, care încheie turul pe podiumul Seriei I, cu 31 de puncte. Foresta va ierna trei poziţii mai jos, având o zestre de 21 de puncte.

Dorin Goian: „Am câştigat meritat”

Antrenorul rădăuţenilor, Dorin Goian, a declarat la final că victoria echipei sale este meritată.

„Cred că am fost echipa mai bună. Nu vreau să trec însă cu vederea faptul că am comis şi destule greşeli pe faza defensivă, care ar fi putut să ne coste. Am controlat jocul şi cred că am făcut ce trebuia pe terenul acesta. Consider că fotbaliştii mei sunt mai valoroşi decât cei ai Forestei şi până la urmă acest lucru a făcut diferenţa. Sper să vină vremuri mai bune pentru fotbalul sucevean, pentru că nu am cum să mă simt confortabil când văd ce jos s-a ajuns. Sunt de părere că în judeţul nostru sunt fotbalişti de calitate, care pot constitui un schelet bun pentru o echipă de Liga a II-a”, a precizat Dorin Goian.

Selim Benachour: „Am făcut multe cadouri adversarilor, era greu să sperăm la mai mult”

De partea cealaltă, Selim Benachour a părut că-şi ascunde cu greu dezamăgirea.

„După cum aţi văzut, a trebuit să jucăm pe un teren greu. Rădăuţenii au mai fost nevoiţi să evolueze de două ori în acest sezon în asemenea condiţii, în vreme ce pentru noi a fost prima dată când ne-am confruntat cu acest lucru. Nu vreau să caut scuze, dar sunt fotbalişti de-ai mei care au jucat acum pentru prima dată pe zăpadă. Revenind la meci, cred că am făcut o primă repriză foarte slabă. După pauză am schimbat sistemul de joc şi am făcut unele modificări în echipă, iar evoluţia noastră s-a îmbunătăţit. Am reuşit să egalăm, însă apoi am făcut acele cadouri adversarilor, iar în condiţiile unui teren aşa de dificil era greu să mai revenim”, a declarat principalul Forestei.

Foresta a evoluat în alcătuirea: G. Niga – P. Ionescu, P. Mateciuc, Celeadnic, Nguyen (46 Martin) – Cem, Parouty (57 A. Mateiciuc) – Onofraş, Rigoni, Artenie – Grumezescu (77 Sid Ali). Antrenori: Selim Benachour, Bogdan Tudoreanu şi Mihai Guriţă.

Bucovina Rădăuţi a jucat în formula: Puianu – Alecsandru, Vitu, Vişinar, Antonesei – R. Bosânceanu (R. Ciobanu), Stănescu, Ungurianu – Coroamă (65 Busuioc), Ionesi (75 Stoian), Cerlincă (68 Dănilă). Antrenori: Dorin Goian, Daniel Bălan şi Marius Lup.

Rezultate înregistrate în etapa a XV-a:

Şomuz Fălticeni - CSM Râmnicu Sărat 1-0

CSM Focşani - FC 2 Botoşani 1-1

Foresta Suceava - Bucovina Rădăuţi 2-4

KSE Târgu Secuiesc - Ceahlăul Piatra Neamţ 1-0

Metalul Buzău - Sănătatea Darabani 5-1

Sporting Lieşti - CSM Paşcani 1-0

Suporter Club Oţelul Galaţi - Ştiinţa Miroslava 2-1

Gloria Buzău a stat în această rundă.

Clasament Seria I

1. Gloria Buzău 14 12 2 0 40-9 38

2. Suporter Club Oţelul Galaţi 14 11 2 1 28-5 35

3. Bucovina Rădăuţi 14 10 1 3 26-10 31

4. Ştiinţa Miroslava 14 10 1 3 23-13 31

5. Sporting Lieşti 14 6 3 5 18-12 21

6. Foresta Suceava 14 6 3 5 19-20 21

7. CSM Focşani 14 5 5 4 19-14 20

8. Ceahlăul Piatra Neamţ 14 6 2 6 15-12 20

9. KSE Târgu Secuiesc 14 5 3 6 21-21 18

10. Metalul Buzău 14 4 4 6 15-19 16

11. Şomuz Fălticeni 14 4 1 9 12-28 13

12. CSM Râmnicu Sărat 14 2 4 8 9-22 10

13. FC 2 Botoşani14 2 2 10 13-25 8

14. CSM Paşcani 14 2 2 10 8-25 8

15. Sănătatea Darabani 14 2 1 11 13-44 7

Notă: Gruparea CSM Roman s-a retras din campionat şi toate rezultatele i-au fost anulate!