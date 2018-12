Handbal

Sâmbătă, de la ora 18.00, echipa de handbal a Universității Suceava are un nou meci foarte important în lupta pentru menținerea în Liga Națională, în fața propriilor spectatori, la sala "Dumitru Bernicu" de la LPS Suceava, în compania celor de la CSM Bacău. Cele două echipe s-au mai întâlnit în acest an, în vară, în perioada de pregătire, sucevenii câștigând de fiecare dată. Sâmbătă, lucrurile vor sta total diferit și asta deoarece cele trei puncte sunt foarte importante pentru ambele echipe, ce se află în luptă directă pentru menținerea în primul eșalon. În plus, oaspeții au reușit să-și legitimeze toți jucătorii străini și au făcut două partide foarte bune, cu Timișoara și cu Minaur Baia Mare. De cealaltă parte, Suceava se confruntă cu multe accidentări în lot, pe lângă Olariu fiind indisponibili și Burlacu, Baican și Lakovic.

„Va fi un meci foarte greu, dar trebuie să ne mobilizăm exemplar și să câștigăm 3 puncte foarte importante. Din păcate ne confruntăm în continuare cu probleme de lot și ne vor lipsi patru jucători importanți, Olariu, Burlacu, care are din nou dureri la spate, Baican, care a făcut o întindere în zona inghinală, şi Lakovic, care s-a accidentat în ultima partidă. Astfel, pe extrema dreaptă avem ambii jucători accidentați și de aceea am apelat la Lupu, de la echipa a doua, handbalist ce nu are experiență. Până la urmă, jucătorii care vor intra în teren trebuie să se autodepășească și să facă tot posibilul pentru a câștiga. Facem un apel și la suporteri să vină în număr cât mai mare la meci, deoarece avem mare nevoie să ne încurajeze în aceste momente mai dificile și să ne împingă spre victorie”, a declarat antrenorul sucevean, Adrian Chiruț.

Cele două echipe sunt despărțite în clasament doar de un punct, în cazul unei victorii, Universitatea urmând să ia locul Bacăului pentru cel puțin o etapă, adică poziția a zecea.

Etapa a 12-a

Politehnica Timișoara – CSM Focșani 2007

AHC Dobrogea Sud – CSM București

CSM Făgăraș – CS Universitatea Cluj

Minaur Baia Mare – Potaissa Turda

CSU din Suceava – CSM Bacău

Steaua București – CS HC Buzău 2012

Dunărea Călărași – Dinamo București

Clasamentul Ligii Naționale

1. CSM București 10 9 1 0 285 226 28

2. AHC Dobrogea Sud 11 9 0 2 322 259 27

3. Politehnica Timișoara 11 6 4 1 296 273 22

4. AHC Dunărea Călărași 11 6 3 2 312 281 21

5. CS Dinamo București 10 6 2 2 308 270 20

6. AHC Potaissa Turda 11 6 2 3 325 298 20

7. CSA Steaua București 11 6 2 3 302 284 20

8. CSM Focșani 2007 11 5 1 5 293 278 16

9. CS Minaur Baia Mare 11 5 1 5 320 305 16

10. CSM Bacău 11 3 0 8 286 339 9

11. CSU din Suceava 11 2 2 7 270 302 8

12. CS HC Buzău 2012 11 2 0 9 257 301 6

13. CSM Făgăraș 11 1 2 8 250 299 5

14. CS Universitatea Cluj 11 0 0 11 265 376 0